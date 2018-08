Ein gebrauchter Tag für die Eulen

SOLINGEN.Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen ist vor 2108 Zuschauern mit einer 23:27 (12:11)-Niederlage beim Aufsteiger Bergischer HC in die Saison gestartet. Dennoch zeigte sich Trainer Benjamin Matschke nicht unzufrieden. „Wir haben lange auf Augenhöhe mitgespielt. Zum Schluss war es die eine oder andere Zeitstrafe zu viel. Die Quote der technischen Fehler ist hoch gegangen, aber generell bin ich mit dem Auftritt zufrieden“, sagte der Trainer, der bereits im Vorfeld betont hatte: „Der Bergische HC ist kein normaler Aufsteiger.“

Bitter für die Eulen: Azat Vaiullin, der entgegen der Ankündigung von Matschke gestern genauso wie Neuzugang und Juniorennationalspieler Stefan Salger plötzlich in der Solinger Klingenhalle auf dem Spielfeld stand, verletzte sich wieder in der ersten Halbzeit. Im zweiten Durchgang musste Spielmacher Alexander Feld humpelnd auf die Bank. „Wir müssen sehen, was bei den Untersuchungen in den nächsten Tagen herauskommt“, sagte Matschke.

Die Eulen begannen stark. Gunnar Dietrich erzielte mit dem 1:0 nach 1:05 Minuten den ersten Treffer der Eulen in der neuen Spielzeit. Vaiullin warf die Pfälzer nach einer Viertelstunde mit 5:3 (15.) in Front. Kurz darauf musste der Rückraumakteur verletzt runter. Der Bergische HC ging dann zwar mit 8:7 in Führung. Doch die Eulen hielten die Partie offen. Ein guter Rückhalt war Eulen-Torwart Mathias Lentz, der von Matschke den Vorzug vor dem jüngeren Stefan Hanemann bekam. Der Routinier parierte in den ersten 30 Minuten sechs Würfe.

Gunnarsson entscheidet Spiel

Nach der Pause bestimmte aber der Bergische HC die Partie. Vor allem Arnor Thor Gunnarsson wirbelte bei den Solingern auf der rechten Seite. Den isländischen Nationalspieler bekamen die Eulen nie in den Griff. Gunnarsson erzielte 13 Tore, sechs Treffer aus dem Spiel heraus und sieben Siebenmeter.

Bis zum 19:20 (48) durch Pascal Bührer blieben die Pfälzer auf Schlagdistanz. Doch mit drei Toren in Folge zog der BHC entscheidend auf 23:19 (53.) davon. Die Eulen verkürzten noch einmal auf 21:24 (55.), doch Gunnarsson brach mit seinem Doppelschlag zum 26:21 (56.) den letzten Widerstand der Eulen. „Ich habe eine Entwicklung erkennen können“, sagte Matschke. Salger und Feld waren mit vier Treffern beste Torschützen der Pfälzer.

Eulen: Lenz, Hanemann (bei drei Siebenmetern) – Salger (4), Feld (4), Dietrich (3) – Durak, Scholz (1) – Haider – Vaiullin (1), Müller (2), Dippe (1), Bührer (2/1), Stüber (4), Hofmann (1), Falk.

