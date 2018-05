Eulen angeln sich Daniel Hideg

Anzeige

Ludwigshafen.Ein Talent aus der Dritten Liga schließt sich zur neuen Saison dem Handball-Bundesligisten Eulen Ludwigshafen an. Daniel Hideg, Top-Torschütze der HG Oftersheim/Schwetzingen, wechselt in die Pfalz. Der 21 Jahre alte Rückraumspieler unterschrieb bei den Eulen einen Vertrag bis 2020.

Der 1,93 Meter große und 97 Kilogramm schwere Hideg begann seine Handball-Laufbahn bei der SG Horan, ehe er sich in der B-Jugend für ein Jahr der SG Edingen-Friedrichsfeld anschloss. Danach wechselte er zur HG Oftersheim/Schwetzingen, wo er in der A-Jugend-Bundesliga am Ball war. Parallel gehörte Hideg zum Kader der Drittliga-Mannschaft und bestritt dort seine ersten Spiele bei den Männern. „Für mich geht ein kleiner Traum mit dem Wechsel zu den Eulen in Erfüllung. Schon als kleines Kind habe ich die Spiele in der Eberthalle miterlebt. Ich will im Handball den nächsten Schritt machen“, sagt Hideg. red