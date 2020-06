Eulen binden Hofmann

Ludwigshafen.Obwohl die Handball-Saison 2020/21 weiter von großer Ungewissheit geprägt ist, treiben die Eulen Ludwigshafen ihre Planungen weiter voran. Der Vertrag von Jannik Hofmann wurde verlängert, wohingegen Frederic Stüber nicht mehr für den Bundesligisten auflaufen wird.

Linksaußen Hofmann hatte sich bei einem Vorbereitungsturnier zu Beginn des Jahres am Knie verletzt und arbeitet seither täglich hart für sein Comeback. Diesen Einsatz lebt der 2018 aus Hüttenberg gekommene 25-Jährige auf und abseits des Feldes vor. So war für die Eulen klar, ihm ein Vertragsangebot vorzulegen. „Janniks Gesundheit steht im Vordergrund. Er hat alle Zeit, die er braucht, um wieder zurückzukommen. Wenn ich seine Fortschritte und seinen absoluten Ehrgeiz sehe, würde es mich nicht wundern, wenn er gar stärker zurückkehrt“, sagt Geschäftsführerin Lisa Heßler.

Eine Frage der Geduld

Obwohl Hofmann noch Geduld aufbringen muss, kann er selbst seine Rückkehr kaum erwarten. „Wir haben uns einen wirklichen Namen in Handball-Deutschland erarbeitet. Ich freue mich, mit diesem eingeschworenen Team in der stärksten Liga der Welt weiter unsere Ziele zu verfolgen.“

Nicht mehr in der Bundesliga für die Eulen auflaufen wird dagegen Stüber, der 2017 vom damaligen Zweitligisten TV Neuhausen in die Pfalz wechselte. Der 25-Jährige hat sich in dieser Zeit unter Trainer Ben Matschke prächtig entwickelt und stets maximale Bereitschaft gezeigt.

„Wir danken Freddy nicht nur für drei Jahre Handball mit wahnsinnig viel Herzblut, sondern auch für seinen starken Charakter und den stets offenen Umgang. Wir wünschen ihm privat sowie sportlich alles erdenklich Gute und er ist immer gerne gesehen in Ludwigshafen“, betont Heßler, die die Leistung des Kreisläufers zu schätzen weiß. Die Eulen haben diese Position aktuell allerdings mit Max Haider und dem Rückkehrer aus Lemgo, Chris Klimek, besetzt. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.06.2020