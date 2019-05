Eulen binden Jonathan Scholz

Ludwigshafen.Die Eulen Ludwigshafen haben den Vertrag mit Linksaußen Jonathan Scholz um ein Jahr verlängert. Der Handball-Bundesligist band den 27-Jährigen bis 2020 an sich. Scholz, der 2017 von der SG BBM Bietigheim in die Pfalz gewechselt war, wird den Eulen ligaunabhängig erhalten bleiben.

„Johnny ist in der Mannschaft und speziell in unserer 5:1-Deckung ein wesentlicher Bestandteil. Er ist ein sehr aktiver und aufnahmefähiger Spieler, der sich immer verbessern will“, sagt Eulen-Trainer Benjamin Matschke. „Johnny hat mittlerweile die nötige Erfahrung, um eine Führungsrolle in unserer jungen Mannschaft einzunehmen.“ Scholz ist ebenfalls froh: „Die Mannschaft bleibt ligaunabhängig zum Großteil zusammen. In der nächsten Runde ist vieles möglich.“ red

