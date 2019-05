Eulen binden Pascal Durak

Ludwigshafen.Die Eulen Ludwigshafen verlängern den Vertrag mit Pascal Durak um weitere zwei Jahre. Der 26 Jahre alte Rechtsaußen bleibt dem aktuellen Handball-Bundesligisten somit bis mindestens 2021 erhalten. Durak wechselte 2015 von der SG Leutershausen nach Ludwigshafen. „Für mich ist es als gebürtigen Heidelberger, der sehr familiengebunden ist und auch in Heidelberg studiert, sehr wichtig, in der Nähe zu bleiben“, erklärte Durak seinen Schritt. „Gerade was Führung der Mannschaft anbelangt sehe ich Pascal in einer wichtigen Rolle. Dafür ist er bereit und motiviert“, freut sich Trainer Benjamin Matschke auf die weitere Zusammenarbeit.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.05.2019