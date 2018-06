Eulen binden Top-Duo

Anzeige

LUDWIGSHAFEN.Seine sportliche Zukunft war lange ungewiss. Jetzt hat sich Azat Valiullin entschieden. Der Russe, der in der Winterpause der Saison 2017/2018 vom TBV Lemgo in die Pfalz wechselte, bleibt dem Handball-Bundesligisten Eulen Ludwigshafen treu. Der 27 Jahre alte Rückraumspieler unterschrieb einen Vertrag für die Spielzeit 2018/19.

Der 2,07 Meter große und 103 Kilogramm schwere Rückraumspieler setzte nach seinem Wechsel von Ostwestfalen in die Pfalz beim Aufsteiger neue Impulse und brachte mit seinem Leistungsvermögen die Mannschaft nochmals ein Stück voran. Gerade in der Abwehr entlastete Valiullin Kapitän Gunnar Dietrich enorm, und im Angriff sorgte er mit den einfachen Toren dafür, dass die Eulen am letzten Spieltag noch ihr Saisonziel Klassenerhalt schafften. Damit wird Valiullin gemeinsam mit Dietrich auch in der kommenden Spielzeit das verlässliche Duo im linken Rückraum bilden. Dazu kommt Talent Daniel Hideg (HG Oftersheim-Schwetzingen).

„Azat war in der Rückrunde ein Garant für den Ligaverbleib. Er ist ein vorbildlicher Profi, der es geschafft hat, sportlich und menschlich voll zu überzeugen“, freute sich Eulen-Trainer Ben Matschke über den Verbleib des Russen.