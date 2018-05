Eulen brechen ein

Anzeige

Hannover.Die Eulen Ludwigshafen müssen in der Handball-Bundesliga weiter um den Klassenverbleib bangen. Die Pfälzer verloren gestern Mittag vor 4164 Zuschauern bei der TSV Hannover-Burgdorf deutlich mit 23:33 (9:11).

Zugleich kam der TV Hüttenberg zu einem Unentschieden gegen den TBV Lemgo (24:24) und zog damit nach Punkten mit den Eulen (beide 13:49) gleich. Nur dank des besseren Torverhältnisses gegenüber den Hessen stehen die Eulen somit noch auf dem drittletzten und damit ersten Nichtabstiegsplatz.

„Schnell abhaken“

Die letzten beiden der 18 Bundesliga-Teams müssen am Ende der Saison absteigen. „Die Partie müssen wir schnell abhaken“, befand Eulen-Trainer Benjamin Matschke nach der Niederlage und fügte an: „Gegen Melsungen wollen wir am Donnerstag zu Hause wieder eine bessere Leistung zeigen.“