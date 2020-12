Eulen früher in die Pause

Ludwigshafen.Eigentlich hätten die Eulen Ludwigshafen am Samstagnachmittag in der Handball-Bundesliga noch die MT Melsungen in der heimischen Eberthalle empfangen. Doch das Spiel wurde inzwischen abgesagt. Bei Melsungen haben sich mit Torwart Silvio Heinevetter, Timo Kastening und Yves Kunkel drei Spieler mit dem Coronavirus infiziert. Die komplette Mannschaft ist in Quarantäne und das Gesundheitsamt in Melsungen bestimmte, dass die Nordhessen bis Jahresende isoliert bleiben sollen.

Da es noch keinen neuen Termin gibt, sind die Eulen schon frühzeitig in die Ferien gegangen. Anfang Januar geht es mit der Vorbereitung auf die ausstehenden 23 Bundesligaspiele los. Weiter geht es für den Vorletzten am Samstag, 6. Februar, mit dem Auswärtsspiel gegen Frisch Auf Göppingen.

Dann könnte auch wieder Christian Klimek dabei sein. Der Kreisläufer, der zuletzt wegen Rückenprobleme passen musste, hätte am Zweiten Weihnachtsfeiertag gegen Melsungen vielleicht schon wieder gespielt. Ob Sergey Gorpishin dann noch dabei ist, scheint zweifelhaft. Der 23-Jährige bekam zwar beim 23:23 gegen den HC Coburg am Dienstagabend sein eigenes Trikot mit der Nummer 15. Allerdings läuft sein Vertrag nur bis Jahresende – und Gorpishin war die fehlende Spielpraxis anzumerken.

Unterdessen ärgerte sich Eulen-Spielmacher Dominik Mappes, der mit sieben Treffern eine gute Leistung bot, nach dem Unentschieden beim Tabellenschlusslicht über den verpassten Sieg: „Bei drei Toren plus haben wir versäumt, den Sack zuzumachen. Da waren wir nicht konzentriert genug.“

