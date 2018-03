Eulen gegen Mannschaft der Stunde

Anzeige

Nach der Niederlage in Minden wollen sich die Eulen rehabilitieren. „Wir wissen selbst, dass wir noch etwas gutzumachen haben“, sagt Linkshänder Alexander Falk und betont: „Was in den letzten fünf Minuten in Minden passiert ist, das war sehr ärgerlich. Besonders, weil wir uns für den starken Auftritt nicht belohnt haben.“ Coach Matschke sagte: „Die Jungs wissen, dass sie es können. Sie dürfen nicht in Hektik verfallen, sondern müssen ihre taktische Linie stets beibehalten.“

Vor Göppingen hat er Respekt: „Göppingen ist derzeit die Mannschaft der Stunde. Sie gewinnen daheim gegen Melsungen und Hannover und haben Nettelstedt keine Chance gelassen.“ bol

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.03.2018