Eulen halten Hoffnung am Leben

LUDWIGSHAFEN.Zuerst verlängerte er seinen Vertrag bis 2020, dann half Frederic Stüber mit, dass die Eulen Ludwigshafen plötzlich wieder von einer weiteren Spielzeit in der Handball-Bundesliga träumen. Die Pfälzer gaben am Samstag vor 2350 Zuschauern in der ausverkauften Friedrich-Ebert-Halle ein Lebenszeichen ab. Mit 20:19 (9:10) bezwang das Schlusslicht TBV Lemgo Lippe und hat damit nur noch zwei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.

Neben Kreisläufer Stüber, der mit fünf Treffern bester Torschütze der Eulen war, avancierten der kroatische Torhüter Matej Asanin (15 Paraden, zwei gehaltene Siebenmeter) und der slowenische Spielmacher David Spiler zu den Matchwinnern der Eulen. Spiler erzielte eine Sekunde vor Schluss mit einem trockenen Wurf aus der Hüfte das Siegtor.

„Oh, wie ist das schön“, schallte es aus den Hallenlautsprechern. Auf dem Spielfeld lagen sich die Eulen-Akteure in den Armen. Mittendrin war Stüber. Das 1,94 Meter große Kraftpaket hatte am Kreis hart gearbeitet und wichtige Treffer erzielt. Mit dem 14:12 sorgte der 24-Jährige für den erstmaligen Zwei-Tore-Vorsprung. Es war ein Kraftakt bis zum Ende, doch letztlich stand für Stüber fest: „Wir haben uns endlich einmal belohnt. Nun wollen wir bis zum Schluss versuchen, doch noch auf den Nichtabstiegsrang zu springen.“

Asanin hält den Sieg fest

Überragend spielte auch Keeper Asanin. Ein Gespräch mit Coach Benjamin Matschke unter der Woche muss den Kroaten, der schon als Fehleinkauf gehandelt worden war, wohl extra motiviert haben. Kurz vor Schluss parierte er gegen den frei vor ihm auftauchenden Tim Suton. Damit verhinderte er das 19:20 und leitete zugleich im Gegenzug den Eulen-Siegtreffer von David Spiler ein.

Am Donnerstag wartet auf die Eulen mit dem THW Kiel eine fast unlösbare Auswärtsaufgabe. Aber danach an Ostern gegen Frisch Auf Göppingen könnte für die Eulen in der Form von Samstagabend wieder etwas gehen. bol

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.03.2019