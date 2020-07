Eulen halten Jan Remmlinger

Ludwigshafen.Das nächste Mosaiksteinchen in der Kaderplanung des Handball-Bundesligisten Eulen Ludwigshafen ist gesetzt: Jan Remmlinger (26) trägt weiterhin das Trikot der Eulen. Er hat seinen Vertrag verlängert. Remmlinger kam Mitte Januar 2017 auf Leihbasis von der HBW Balingen-Weilstetten, schlug toll ein und hatte – auch mit wichtigen Toren – großen Anteil am Bundesliga-Aufstieg. So blieb der Mann mit der Nummer 19 in Ludwigshafen und wurde fester Bestandteil des Kaders. „Ich glaube, dass wir die Entwicklung, die der Verein in den letzten dreieinhalb Jahren genommen hat, fortsetzen können“, begründet Remmlinger seine Vertragsverlängerung. Der Rückraumspieler hatte 2018/19 viel Pech, fiel monatelang wegen einer komplizierten Handverletzung aus, kämpfte sich aber wieder heran. red

