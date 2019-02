Eulen holen Matej Asanin

Ludwigshafen.Die Eulen Ludwigshafen verstärken sich auf der Torhüter-Position mit Matej Asanin, der mit sofortiger Wirkung vom portugiesischen Erstligisten Sporting Lissabon bis Saisonende zum Handball-Bundesligisten wechselt. Der 2,03 Meter große ehemalige kroatische Junioren-Nationalspieler sammelte bereits von 2014 bis 2016 Bundesliga-Erfahrung beim derzeitigen Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten und wird bei den Eulen die Nummer 81 tragen.

„Matej ist im besten Torhüteralter und konnte bereits in Champions League und Bundesliga Erfahrung sammeln. Wir trauen ihm durchaus viel zu, so dass er uns in der Rückrunde helfen kann“, sagt Trainer Benjamin Matschke. Der 25-jährige Asanin freut sich auf die neue Herausforderung: „Ich bin dankbar für diese Chance. Es freut mich sehr, erneut in Deutschland Teil der stärksten Liga der Welt und vor allem Teil des jungen Eulenteams zu sein.“ zg

© Mannheimer Morgen, Montag, 04.02.2019