Eulen in erster Hälfte „fürchterlich“

Göppingen.In Göppingen gab es für die Bundesliga-Handballer der Eulen Ludwigshafen nichts zu holen. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Matschke gab die Begegnung schon in der Anfangsphase ab und verlor deutlich mit 21:29 (8:17). „Die erste Halbzeit war fürchterlich. Wir hatten null Treffer von elf Würfen aus dem Feld, nur eine Parade – das ist viel zu wenig, um hier zu bestehen“, sagte Matschke.

Die Eulen starteten vor 3800 Zuschauern wieder einmal ganz schlecht. Göppingen führte nach fünf Minuten schon mit 4:0 (5.). Matschke nahm früh die erste Auszeit. Doch das brachte nicht viel. Im Angriff gelang den Ludwigshafenern in den ersten zehn Minuten kein Tor. Göppingen zog auf 7:0 (10.) weg. Matschke zog erneut die Grüne Karte. Dann gelang Alex Falk endlich das erste Tor für die Eulen zum 1:7 (11.). In der Folge steigerten sich die Pfälzer im Angriff. Dennoch nutzte Göppingen Fehler der Ludwigshafener Defensive und führte zwischenzeitlich mit 11:2 (15.). Die Eulen verkürzten auf 6:12 ( 22.), doch bis zur Pause baute Frisch Auf den Vorsprung wieder auf neun Treffer aus.

Steigerung im zweiten Abschnitt

Nach der Halbzeitansprache zeigten sich die Gäste im zweiten Durchgang stark verbessert. „Ich habe die Jungs in der Pause auch allein gelassen“, berichtete Matschke. Dominik Mappes verkürzte für die Eulen auf 16:21 (44.). Dennoch schaffte es das Team nicht mehr, heranzukommen. Max Neuhaus und Jannek Klein bekamen viel Spielzeit. Ersterer überzeugte als sicherer Siebenmeterschütze. Er verwandelte alle seine vier Strafwürfe. Frisch Auf zog das Tempo in der Schlussphase der Begegnung noch einmal an und kam letztlich zu einem deutlichen Erfolg.

In der Tabelle bleiben die Eulen auf dem vorletzten Rang, punktgleich mit Schlusslicht HSG Nordhorn-Lingen. Zwei Zähler haben die Ludwigshafener Rückstand auf den Drittletzten TBV Lemgo-Lippe.

Eulen: Tomovski, Hanemann - Falk (4), Hofmann (1), Stüber (2), Dietrich, Scholz (1), Haider (1), Hofmann (2), Durak, Bührer, Mappes (2), Müller (3), Neuhaus (4/4), Dippe (2), Valiullin, Klein. bol

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.10.2019