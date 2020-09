Eulen jetzt auch noch ohne Bührer

Ludwigshafen.Die Handballer der Eulen Ludwigshafen haben nicht nur das Testspiel gegen den Bundesliga-Rivalen TVB Stuttgart mit 18:24 (10:15) verloren, sondern auch Pascal Bührer. Der Rückraumspieler kugelte sich einen Finger aus und wurde in die BG-Unfallklinik Oggersheim gebracht. Nach Hendrik Wagner, Gunnar Dietrich, Alexander Falk, Max Haider, Dominik Mappes, Jonathan Scholz sowie den langzeitverletzten Jannik Hofmann ist Bührer der nächste Ausfall.

„Ein Super-Test“

Die Eulen begannen gegen Stuttgart gut, nach einer 6:4-Führung kippte die Begegnung aber. „Die erste Viertelstunde war wirklich in Ordnung. Danach haben wir uns im Angriff verrannt. Wir machen zu viele Fehler, hatten zu viele Fouls“, sagte Jan Remmlinger, der in der Abwehr sehr wirkungsvoll arbeitete und erneut auf Linksaußen einsprang. „Es war ein Super-Test, die Mannschaft war sehr müde, da war angesichts der vielen Ausfälle nicht mehr drin, da fehlten uns die Alternativen. In der zweiten Halbzeit war ich sehr zufrieden mit der Abwehrleistung, da haben wir nur noch neun Gegentore bekommen“, analysierte Trainer Ben Matschke, der weiß, wo es anzusetzen gilt: „Es geht jetzt um das Fein-Tuning im Angriff.“ Durch technische Fehler kam der Gast zu seinen Gegenstößen, bei denen auch der gute Martin Tomovski, der nach der Pause fünf Paraden zeigte, ohne Chance war.

Im Angriff setzte Max Neuhaus Akzente, arbeitete viel, warf sich rein, wühlte. Er erzielte fünf Tore, hatte zwar auch fünf Fehlwürfe, war aber ein Aktivposten. Wie auch Kreisläufer Christian Klimek, der bei vier Versuchen zwei Treffer erzielte, einmal an der Latte scheiterte, aber auch vier der fünf Siebenmeter erarbeitete. Ebenfalls treffsicher: Azat Valiullin (7/5).

Eulen Ludwigshafen: Skof, Tomosvki - Klein (1), Bührer, Valiullin (5) - Durak (3/1), Remmlinger (1) - Klimek (2) – Neuhaus (5/2), Damm, Meddeb (1), Kessler. red/mast

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.09.2020