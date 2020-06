Eulen-Kreisläufer Kai Dippe hört auf

Ludwigshafen.Ende einer Ära: Kai Dippe (Bild), Kreisläufer des Handball-Bundesligisten Eulen Ludwigshafen, beendet aufgrund einer schweren Knieverletzung seine Karriere. Der 27-Jährige, der seit 2015 für die Eulen spielte, macht nach seinem „wohl überlegten Rücktritt, der mir sehr schwergefallen ist“, aber auch deutlich: „Die Verletzung allein ist nicht ausschlaggebend für meinen Entschluss. Ich will unternehmerisch weiterkommen. Beruf und professionellen Handball zu verbinden, ist sehr schwer.“ Eulen-Trainer Ben Matschke, der Dippe 2015 von der SG Leutershausen zu den Eulen holte, bedauert den Abschied vom Abwehrstrategen: „Das tut weh. Kai war mehr als nur ein Spieler. Er war für uns ganz wichtig in der Kommunikation.“ Dippe wird dem Club aber abseits der Platte erhalten bleiben – es ist an eine Einbindung im Vertrieb gedacht. red

