Eulen leiden unter Verletzungspech

Ludwigshafen.Vor dem Derby bei den Rhein-Neckar Löwen am Mittwoch (20.30 Uhr) gehen die Eulen Ludwigshafen personell auf dem Zahnfleisch. Azat Valiullin wird diese Saison nicht mehr für den abstiegsbedrohten Handball-Bundesligisten auflaufen können. Er zog sich in der vergangenen Woche eine Verletzung des Kahnbeins an der linken Hand zu und wurde am Montag operiert. Trotz des reibungslosen Eingriffs bedeutet die Verletzung das Saisonende für den Rückraumspieler.

Das Verletzungspech macht auch vor Jerome Müller keinen Halt. Der beste Eulen-Torschütze, der am Sonntag beim 23.22-Sieg gegen den Bergischen HC ebenfalls nicht antreten konnte, leidet unter einer Entzündung der Supraspinatus-Sehne in der Schulter. Ob er diese Saison noch einmal auf die Platte zurückkehrt, ist fraglich. Zudem zog sich Mittelmann Jan Remmlinger beim Heimsieg über den BHC aller Voraussicht nach eine Zerrung der Bauchmuskulatur zu. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.05.2019