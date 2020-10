Eulen Ludwigshafen feiern ersten Saison-Sieg in Handball-Bundesliga

Balingen.Die Eulen Ludwigshafen haben am Donnerstagabend den ersten Sieg der neuen Handball-Bundesligasaison gefeiert. Im Auswärtsspiel gegen HBW Balingen-Weilstetten gewannen die Pfälzer mit 27:26 (13:14). Vor 468 Zuschauern in der Sparkassen Arena war Balingens Vladan Lipovina mit acht Toren bester Werfer der Partie. Auf Ludwigshafener Seite traf Daniel Werner mit sechs Treffern am häufigsten.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 22.10.2020