Eulen ohne Fans, mit breiter Brust

Ludwigshafen.Es wird ein Geisterspiel: Zuschauer sind bei der Bundesliga-Heimpartie der Eulen Ludwigshafen am Donnerstag, 19 Uhr, gegen die TSV Hannover-Burgdorf in der Friedrich-Ebert-Halle nicht zugelassen.

Die Unterstützung der Fans war und ist für die Friesenheimer ein wichtiger Faktor. Um so ärgerlicher ist es, dass die Behörden die Ampel für Publikum auf rot gestellt haben. In den beiden ersten Heimspielen der Saison waren noch 500 Zuschauer zugelassen worden – und die machten mächtig Radau. „Wir müssen die Entscheidung natürlich akzeptieren, hoffen aber, dass sich die Situation bis zum Spiel gegen Erlangen am 14. November verbessert“, betont Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler. Angesichts der Entwicklung sind Zweifel daran angebracht.

Personallage entspannt sich

„Wir suchen keine Ausreden“, stellt Trainer Benjamin Matschke jedoch klar. Die Eulen gehen nach dem knappen Sieg in Balingen-Weilstetten (27:26) selbstbewusst ins Spiel. Zudem haben sich mit Linksaußen Jonathan Scholz nach seinem Muskelfaserriss und Pascal Durak, die beide beim ersten Saisonerfolg pausieren mussten, zwei wichtige Spieler zurückgemeldet. Alexander Falk muss dagegen weiter mit einer Knieverletzung pausieren. Sein Ersatz Daniel Wernig gehörte zuletzt aber zu den besten Ludwigshafenern.

Sicher: Die Eulen sind auf dem Papier gegen die Niedersachsen nur krasser Außenseiter. TSV Hannover-Burgdorf spielte in den vergangenen Jahren in der Bundesliga um die Qualifikation zu den Europapokalplätzen mit. Der Start in die laufende Saison ist dem Team des spanischen Trainers Carlos Ortega aber nicht ganz gelungen. Nach fünf Partien haben die „Recken“ nur eine ausgeglichene Punktebilanz von 5:5. Die Eulen wittern ihre Chance.

Matschke hat vor allem vor den beiden Kreisläufern des Gegners großen Respekt. Bei Hannover-Burgdorf fungiert dort, wo es meist wehtut, auch eine Ex-Eule: Evgeni Pevnov stand von 2008 bis 2011 im Kader der Friesenheimer. bol

