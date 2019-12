Eulen setzen auf Heßler

Ludwigshafen.Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen setzt auf Kontinuität: Die Gesellschafter haben den Vertrag mit Geschäftsführerin Lisa Heßler vorzeitig verlängert. Die gebürtige Ludwigshafenerin ist seit 2016 Teil der Bundesliga GmbH und begleitet das Amt der Geschäftsführerin seit Dezember 2018.

„Die Gesellschafter der TSG Bundesliga-Handball GmbH möchten mit der langfristigen Vertragsverlängerung mit Lisa Heßler ein Zeichen des Vertrauens setzen und sehen in ihrer Arbeit einen Garant für die kontinuierliche Fortsetzung der positiven Entwicklung der Eulen Ludwigshafen“, sagt Dieter Mayer, Sprecher der Gesellschafter der Eulen.

„Wir sind mittlerweile auf einem guten Weg, aber noch lange nicht am Ende der Entwicklung angekommen. Nach intensiven Gesprächen habe ich mich dazu entschieden, den Weg der Eulen weiter mitgehen und vor allem vorantreiben zu wollen“, kommentierte Heßler ihre Vertragsverlängerung. „Hierfür ist es unabdingbar, Menschen an seiner Seite zu wissen, die die gleiche Bereitschaft und Identifikation vorweisen. Erste Priorität genießt daher die Verlängerung mit Ben Matschke, dessen Arbeit ich sehr zu schätzen weiß“, so Heßler weiter. red

