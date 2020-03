Eulen setzen auf rote Wand

Ludwigshafen.Es ist das „Ein-Euro-Spiel“ in der Friedrich-Ebert-Halle. Doch für die Eulen Ludwigshafen geht es um mehr. Das Team von Trainer Benjamin Matschke will am Dienstagabend, 19 Uhr, zu Hause gegen den TBV Lemgo-Lippe punkten und den drittletzten Tabellenplatz verteidigen. Theoretisch könnten die Pfälzer bei einem Sieg sogar mit dem Viertletzten GWD Minden nach Pluspunkten gleichziehen.

Das Team aus Lemgo soll von einer roten Wand empfangen werden. Der Eintritt beträgt nur einen Euro – einzige Bedingung: Ein rotes Oberteil. Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler sagt dazu: „Die einheitliche Kleidung veranschaulicht, was wir mit diesem Spiel als Ziel verfolgen: Wir möchten eine Gemeinschaft abbilden, die niemanden ausgrenzt und an der jeder teilhaben kann. Das Gesamtbild der roten Wand ist für jeden ersichtlich – und drückt doch so viel aus.“

Mit Lemgo-Lippe haben die Eulen außerdem noch zwei Rechnungen offen. In der Hinrunde verloren die Ludwigshafener beim TBV nach schwacher Leistung mit 19:27. Im Viertelfinale des DHB-Pokals hatten sich die Eulen zu Hause ganz viel vorgenommen, letztlich gab es aber eine 23:26-Niederlage. Nun wollen die Friesenheimer Revanche. Coach Benjamin Matschke sieht das Rahmenprogramm als große Motivationshilfe: „Das Ein-Euro-Spiel ist immer etwas Besonderes, mit einer ganz anderen Atmosphäre, weil viele Zuschauer das erste Mal mit dabei sind, die sich davon früh anstecken lassen. Es liegt aber an uns und dafür müssen wir unsere Hausaufgaben machen.“ Max Neuhaus kehrt voraussichtlich wieder ins Eulen-Aufgebot zurück.

Lemgo-Lippe hatte zuletzt einen Lauf. Nach dem 29:29 bei den Rhein-Neckar Löwen besiegte das Team von Coach Florian Kehrmann auch die HSG Wetzlar mit 32:27.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.03.2020