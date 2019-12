Eulen siegen über Meister

LUDWIGSHAFEN.Humba-Party und Jubelstimmung in der Ebert-Halle am Donnerstagabend. Endlich mal wieder. Die Eulen Ludwigshafen beweisen vor 2350 Zuschauern, dass sie wirklich mit den Spitzenteams der Handball-Bundesliga mithalten können. Ausgerechnet gegen den amtierenden Meister SG Flensburg-Handewitt gelang den Eulen mit einem 25:23 (12:12)-Sieg die große Sensation. Überragend bei den Pfälzern: Der Russe Azat Valiullin, der acht Tore erzielte und dabei auch die entscheidenden Treffer setzte. „Es freut mich sehr für die Mannschaft. Das haben sie sich nach den letzten knappen Partien endlich verdient“, sagte Eulen-Coach Benjamin Matschke, der betonte: „Alle Spieler haben ihren Teil zu diesem Sieg beigetragen, das macht uns aus.“

Zuletzt hatte die Mannschaft ja gegen Teams aus der vorderen Tabellenhälfte in der Schlussphase Punktgewinne verspielt. Nun waren die Eulen von Beginn an aggressiv in der Abwehr, mit der die Flensburger große Probleme hatten. Nach 13 Minuten brachte Alexander Falk die Eulen mit 6:3 in Front. Bis kurz vor der Pause waren die Ludwigshafener in Front. Doch Simon Jeppsson gelang noch der Ausgleich.

Zu Beginn der zweiten Hälfte ging Flensburg mit 14:12 (32.) in Führung. Doch die Eulen blieben dran und übernahmen durch das Tor von Maximilian Haider zum 21:20 (48.) wieder das Kommando. Haider hatte sogar drei Minuten vor Schluss die Chance zum 25:22. Doch der Kreisläufer scheiterte völlig frei an Torwart Benjamin Buric (56.). Im Gegenzug gelang dem starken Magnus Röd aus dem Rückraum das 23:24 (57.) für die SG. Valiullin schloss dann zu schnell ab. Flensburg hatte so die Chance zum Ausgleich, doch Jim Gottfridsson warf links vorbei. Beinahe hätte Jerome Müller den Flensburgern den Ball 14 Sekunden vor Schluss noch zugeworfen. Doch Teamkollege Jonathan Scholz bügelte den Fehlpass im letzten Moment aus. Kurz danach machte Valiullin mit seinem achten Tor zum 25:23-Endstand den hochverdienten Sieg perfekt.

In der Ebert-Halle herrschte danach eine Stimmung wie beim Erreichen des Ligaverbleibs im letzten Spiel der vergangenen Spielzeit.

Eulen: Tomovski, Skof – Valiullin (8), Stüber (1), Friedrich (1), Haider (2), Scholz (2), Remmlinger (2), Falk (3), Durak (2), Müller (2), Neuhaus (1), Dippe (1), Klein. bol

