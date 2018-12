Eulen stecken fest

LUDWIGSHAFEN.Die Eulen Ludwigshafen haben gestern Abend in der ausverkauften Friedrich-Ebert-Halle vor 2350 Zuschauern das Abstiegskampf-Duell gegen den direkten Konkurrenten VfL Gummersbach mit 26:27 (12:14) verloren – trotz zehn Treffern von Rückraumspieler Azat Vaiullin. Damit bleiben die Eulen Bundesliga-Schlusslicht. Der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt nun vier Punkte. „Ich war in der ersten Hälfte enttäuscht, zum Schluss haben Kleinigkeiten den Unterschied gemacht, es hat nicht alles gepasst. Wir haben unsere freien Würfe nicht gemacht“, sagte Eulen-Coach Benjamin Matschke.

Gummersbach ging mit 5:2 (11.) in Front. Zeitweise lag der VfL sogar mit fünf Toren in Vorlage: Stanislav Zhukov erzielte das 12:7 (24.). Doch die Eulen kämpften sich wieder heran. Azat Vaiullin gelang der Anschlusstreffer zum 12:13 (28.). Und der Russe hatte kurz nach dem Seitenwechsel die große Chance zum Ausgleich. Doch völlig frei scheiterte er am Gummersbacher Keeper Matthias Puhle.

VfL-Spieler Zhukov sah nach der dritten Zeitstrafe die Rote Karte (39.) und Jerome Müller gelang das 17:18 (40.). Doch die Eulen nutzten ihre Chancen nicht. Gummerbach zog wieder auf 20:17 (44.) weg und lag zehn Minuten vor Schluss weiter mit drei Treffern vorne – 23:20 (50.). Vaiullin verkürzte auf 21:23 (51.).

Die Partie wurde ein Thriller. Kai Dippe traf aus der eigenen Hälfte ins leere Tor zum 22:23 (52.), doch in Überzahl vergab Alexander Falk den Ausgleich. Der gelang dann Vaiullin – 24:24 (55.). Doch der VfL nutzte eine anschließende Überzahl zu zwei Toren zum 26:24 (58.). Stefan Salger gelang noch einmal der Anschluss. Tobias Schröter sorgte jedoch mit dem 27:25 für den VfL für die Entscheidung.

Eulen: Hanemann - Vaiullin (10), Müller (5), Stüber (3), Dietrich (3), Hideg (1), Scholz (1/1), Falk (1), Dippe (1), Salger (1). bol

