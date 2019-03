Eulen stoßen an Grenzen

Kiel.Die Niederlage in einem erträglichen Rahmen halten – das war gestern das Ziel der Eulen Ludwigshafen vor 10 285 Zuschauern in der Sparkassen-Arena beim THW Kiel. Das gelang nicht. Den ersten Schock gab es schon vor dem Spiel: Die Pfälzer mussten ohne Torwart Matej Asanin antreten. Der Kroate fiel wegen Rückenproblemen aus. Für ihn stand neben Stefan Hanemann Routinier Mathias Lentz im Aufgebot.

In der Anfangsviertelstunde hielt der Außenseiter gut mit, letztlich verlor er in der Handball-Bundesliga beim Tabellenzweiten aber deutlich mit 21:37 (10:18). Bitter auch für die Sieben von Benjamin Matschke: Der Tabellendrittletzte VfL Gummersbach gewann sensationell gegen die Rhein-Neckar Löwen mit 28:23. Somit hat das Schlusslicht wieder vier Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz. „Wir sind enttäuscht, Kiel hat es geschafft, zu einfachen Toren zu kommen. Das wollten wir verhindern“, sagte Matschke.

Gute Anfangsphase

Kiel ging mit 2:0 (3.) in Front. Doch die Eulen glichen durch Treffer von Pascal Bührer und einem Siebenmetertreffer von Pascal Durak zum 2:2 (4.) aus. In der Folge blieben die Eulen auch dran. In der 11. Spielminute gelang Kai Dippe sogar die erstmalige Führung für die Friesenheimer. Bis zum 9:9 (15.) hielten die Ludwigshafener die Begegnung offen. Dann traf Stefan Salger beim Stand von 9:10 nur die Latte (16.).

In der Folge gelang Ludwigshafen zehn Minuten lang kein Tor mehr. Kiel zog mit sieben Treffern in Folge auf 17:9 davon. Der THW baute im zweiten Durchgang den Vorsprung auf 23:13 (40.) aus. Die Eulen versuchten verzweifelt zu verkürzen, in der Schlussviertelstunde brachen sie aber ganz ein.

Eulen: Lentz, Hanemann (1) – Stüber (3), Salger (2) , Dietrich (1), Scholz (1), Spiler , Falk (3), Durak (1/1), Müller (3), Bührer (2), Dippe (3), Valiullin (1). bol

