Eulen trifft es noch härter

Ludwigshafen.Dass die Eulen Ludwigshafen am Samstag nach dem 19:29 (7:16) in der Handball-Bundesliga bei Meister THW Kiel keine Punkte mit nach Hause brachten, konnte Benjamin Matschke verschmerzen. Richtig weh tat dem Trainer jedoch, dass sich zwei weitere Spieler verletzten. Das Lazarett der Eulen wird immer größer.

Der Hallenboden war auf einmal voller Blut: Aushilfs-Linksaußen Jan Remmlinger zog sich nach einem Zusammenprall mit THW-Spieler Steffen Weinhold wohl einen Nasenbeinbruch zu und musste schon nach elf Minuten vom Feld. Ein Besuch beim Hals-Nasen-Ohren-Arzt soll am Montag eine genaue Diagnose bringen und klären, wie lange der 26-Jährige ausfallen wird. „Die Kieler Ärzte meinten, die Nase ist durch“, erzählte Remmlinger trocken. Mit den verletzten Jonathan Scholz und Jannik Hoffmann hat Matschke schon die eigentlichen Linksaußen nicht zur Verfügung. Somit ist Teammanager Philipp Grimm auf der Position erst einmal gesetzt.

Improvisationstalent gefragt

Auch gegen Kiel mussten die Friesenheimer auf Kreisläufer Christian Klimek verzichten. Und es kam noch dicker für die Pfälzer: Pascal Bührer, der fünf Tore erzielte und damit eine 100-prozentige Wurfquote vorwies, humpelte nach 51 Minuten Richtung Bank. „Ich habe Schmerzen im Knie, ich muss erst einmal das MRT am Montag abwarten“, schwante dem Mittelmann Übles.

Matschke muss nun also für die nächsten Spiele verschärft improvisieren. „Wenn jemand ausfällt, ist das immer auch eine Chance für andere. Die Jungs sollen weiter lernen. So hatten Max Neuhaus, Benedikt Damm und Yessine Meddeb mehr Spielzeit“, stellte der Trainer klar.

In Kiel ärgerte sich Matschke über eine schwache erste Halbzeit. „Wir kommen schlecht in die Partie rein, das 5:1 in der Abwehr hat nicht geklappt“, gab Matschke zu und sprach „die vielen technischen Fehler“ und die doch arg glücklose Anfangsphase von Torwart Martin Tomovski an. Im zweiten Durchgang steigerten sich die Eulen. Mit der Umstellung auf eine 6:0-Abwehr fanden sie besseren Zugriff. Doch Kiel rotierte auch viel und spielte die Partie souverän zu Ende.

Eulen: Tomovski (1.-10., 31.-60.), Skof (11.-30.) – Bührer (5), Durak (3/1), Haider (2), Neuhaus (2), Mappes (1), Wagner (1), Damm (1), Meddeb (1), Valiullin (3), Klein, Dietrich, Remmlinger, Falk. bol

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.12.2020