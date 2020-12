Eulen verlieren

Ludwigshafen.Die Eulen Ludwigshafen haben kurzfristig auf den längeren Ausfall von Kreisläufer Christian Klimek reagiert. Der Handball-Bundesligist präsentierte am Mittwoch Sergey Gorpishin (Bild). Der 23-Jährige gab auch gleich sein Debüt beim Auswärtsspiel der Eulen gegen den Bergischen HC. Doch die Ludwigshafener bezogen am Mittwochabend eine klare 19:28 (8:14)-Niederlage in der Solinger Klingenhalle.

Gorpishin ist ein Handballer, den sein Teamkollege Max Neuhaus als „Tier“ bezeichnen würde. Der Zwei-Meter-Mann ist 106 Kilogramm schwer und spielte bis zum Sommer beim nordmazedonischen Top-Club und Champions-League-Sieger von 2017 und 2019 Vardar Skopje. „Seit Sommer ist Sergey vereinslos. Das gab uns die Chance, ihn sofort verpflichten zu können. Sein Vertrag gilt erst einmal für die restlichen vier Spiele in diesem Jahr“, erklärte Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler den Blitztransfer. Der Neuzugang soll Klimek ersetzen, der wegen einer, so die Eulen, „rätselhaften Rückenverletzung“ für den kompletten Dezember ausfällt. Da mit Jan Remmlinger derzeit ein weiterer Defensivspezialist nach seinem Nasenbeinbruch ersetzt werden muss, reagierten die Eulen. Gorpishin ist in Erlangen geboren und stand von 2017 bis 2019 beim HC Erlangen unter Vertrag, bei dem Eulen-Keeper Gorazd Skof und Spielmacher Dominik Mappes damals seine Teamkollegen waren.

Gegen Solingen gab der Neuzugang in den letzten neun Minuten sein Debüt. Da war die Partie aber schon entschieden. Die Eulen erwischten wie schon gegen Berlin am vergangenen Samstag einen schwachen Start. Nach der 1:0-Führung des BHC glich Azat Valiullin für die Friesenheimer zum 1:1 aus. Doch in der Folge scheiterten die Pfälzer in der Offensive mehrmals am Solinger Keeper Tomas Mrkva. Der BHC zog auf 6:1 (8.). In der Folge nutzen die Ludwigshafener ihre Chancen nicht und verloren zu oft unnötig den Ball. Mrkva zeigte eine sehr gute Leistung und die Bergischen, bei denen der ehemalige Ludwigshafener David Schmidt (5 Tore) eine starke Partie machte, führten zur Halbzeit mit sechs Toren Vorsprung.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit machten die Eulen erneut zu viele Fehler. Die Bergischen bauten den Vorsprung auf 18:10 (38.) aus. Eulen-Coach Benjamin Matschke nahm die Auszeit. Nach dem 21:10 (41.) durch Max Draj ging es für die Eulen nur noch um Ergebniskosmetik.

Eulen: Skof, Tomovski (ab 18.) – Haider (1), Gorpishin, Klein, Neuhaus (3/1), Meddeb (3), Valiullin (1), Falk (1), Wagner (2), Mappes (3), Bührer, Durak (3/3), Scholz (1), Dietrich (1). Schiedsrichter: Schneider/Hartmann. bol (Bild: Eulen)

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.12.2020