Eulen verpassen Sensation

Flensburg.Zum großen Coup hat es nicht gereicht – aber die Eulen Ludwigshafen haben sich im Auswärtsspiel beim amtierenden Handballmeister SG Flensburg-Handewitt sehr ordentlich aus der Affäre gezogen und nur knapp die Sensation verpasst. Vor 6119 Zuschauern unterlagen die Pfälzer mit 26:29 (15:16). Elf Minuten vor Schluss lagen die Eulen sogar noch mit 25:22 vorne.

„Wir waren diesmal lange sehr mutig, leider nicht mehr in den letzten Minuten. Da haben die Jungs dann gegen die 5-1-Deckung die Verantwortung einfach weiter gegeben, die Flensburger kamen dann wieder, das ist sehr schade“, betonte Eulen-Coach Benjamin Matschke und ergänzte: „Im November haben wir wichtige Spiele – gegen Flensburg haben wir gezeigt, dass wir es besser können als noch gegen Göppingen. In der Länderspielpause habe ich alle Jungs bis auf Keeper Tomovski zusammen, das ist wichtig.“

Starker Auftritt von Müller

Der Meister ging zunächst mit 4:2 (5.) in Front. Doch die Eulen hielten sehr gut dagegen. Azat Valiullin traf aus dem Rückraum zum 6:6 (11.). In der Folge legte Flensburg zwar vor und lag nach 17 Minuten auch mit 10:7 vorne. Die Ludwigshafener schafften allerdings wieder den Anschluss. Vor allem Jerome Müller zeigte im Angriff eine starke Leistung. Der rechte Rückraumspieler erzielte vier Tore im ersten Durchgang, war letztlich mit sieben Treffern bester Schütze. Flensburg ging nur mit einer knappen Führung in die Pause.

Tomovski hielt weiter stark. Valiullin sorgte für das 16:16 (33.). Dann gelang Müller die 17:16-Führung für die Ludwigshafener und Andreas Falk warf wenig später mit dem 21:19 (40.) die Pfälzer sogar mit zwei Toren in Front. Auch eine doppelte Überzahl konnte Flensburg in der Folge nicht nutzen. Jannik Hoffmann sah bei den Eulen nach einem Foul die Rote Karte (40.). Doch der Kampfgeist der Pfälzer erlahmte nicht. Max Neuhaus verwandelte einen Siebenmeter zum 25:22 (47.). In den letzten Minuten leisteten sich die Ludwigshafener aber zu viele Fehler.

Eulen: Tomovski, Hoblaj - Müller (7), Neuhaus (4/4), Mappes (2), Dippe (1), Dietrich (2), Valiullin (3), Bührer, Durak, Hofmann (1), Falk (2), Haider (1), Stüber (2), Scholz (1). bol

