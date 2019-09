Eulen verzweifeln an Lichtlein

LUDWIGSHAFEN.Carsten Lichtlein, Lichtlein, immer wieder Lichtlein: Der Torhüter des Handball-Bundesligisten HC Erlangen avancierte am Samstagabend zum personifizierten Alptraum für die Eulen Ludwigshafen. Vor allem Jonathan Scholz verzweifelte bei der 19:23 (8:14)-Heimniederlage der Pfälzer immer wieder am 38-Jährigen. Auch der sonst sehr sichere Eulen-Siebenmeterschütze Pascal Durak fand im Routinier seinen Meister. Lichtlein hielt 17 Würfe der Eulen aus dem Feld und parierte vier Siebenmeter.

Letztlich machte der Keeper damit ganz klar den Unterschied und zeigte sich nach Spielschluss auch verständlich gut gelaunt: „Mir macht es in Erlangen großen Spaß, ich war richtig heiß, die Bälle zu halten. Allerdings haben meine Vorderleute es auch gut gemacht. Die Ludwigshafener mussten meist spät abschließen, das kommt einem Torwart zugute.“

Für Lichtlein war die Partie auch eine Art Revanche. In der vergangenen Saison stand er noch in Gummersbach im Tor und musste hilflos zusehen, wie die Eulen in einem dramatischen Saisonfinale die Rheinländer auf der Zielgeraden überholten. Gummersbach stieg ab, Lichtlein ging nach sechs Jahren Gummersbach zu den Franken – und tauchte nun bärenstark vor 2176 Zuschauern in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle wieder auf.

Neun Zeitstrafen sind zu viel

Auch Eulen-Coach Benjamin Matschke erkannte die Topleistung von Lichtlein an. „Wir haben gegen einen Weltklassetorwart verloren, er hatte einen unglaublich guten Tag und hat bei vielen freien Bällen die richtigen Nadelstiche gesetzt“, sagte der Ludwigshafener Trainer: „Ausschlaggebend für die Niederlage waren sicherlich auch die neun Zeitstrafen gegen uns, wir haben also insgesamt 18 Minuten in Unterzahl gespielt, das ist zu viel.“

Durak befand: „Wir machen viele klare und freie Chancen nicht rein. Lichtlein hat das Tor verriegelt, das war ein entscheidender Faktor.“ bol

© Mannheimer Morgen, Montag, 23.09.2019