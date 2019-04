Eulen vor hoher Hürde

Ludwigshafen.Es ist die nächste Chance für die Eulen Ludwigshafen, in der Handball-Bundesliga doch noch die Kurve zu bekommen. Das Tabellenschlusslicht muss am heutigen Donnerstag um 19 Uhr beim SC DHfK Leipzig ran. In der Hinrunde kamen die Eulen gegen die Sachsen zu ihrem damals ersten Saisonsieg. Ein gutes Omen?

„Leipzig ist zuhause für jeden Gegner eine maximal hohe Hürde“, erklärt Eulen-Cheftrainer Ben Matschke. Dass der SC DHfK nur auf dem 15. Tabellenplatz steht, ist für den Ludwigshafener Coach etwas überraschend. „Die Leipziger sind eine sehr starke Truppe, sie haben in dieser Saison viele Spiele nur knapp verloren. Der Tabellenstand täuscht über das Leistungsvermögen“, ist sich Matschke sicher.

Feld wechselt nach Wetzlar

Bei den Eulen sind voraussichtlich alle Leistungsträger mit dabei. „Wenn wir alles geben, haben wir eine Chance, die wir nutzen wollen“, sagt Außenspieler Alexander Falk. Wichtig wird sicher sein, dass die Eulen die Nerven bewahren. Coach Matschke sagt: „Das Publikum in Leipzig übt sehr viel Druck auf Spieler, Schiedsrichter und Gegner aus.“

Die Sachsen holten aus den jüngsten fünf Spielen drei Siege. Unter anderem bezwang Leipzig die Füchse Berlin (32:27) und auswärts den TVB Stuttgart (32:29). Das Hinspiel gewannen die Eulen in der Friedrich-Ebert-Halle mit 27:24.

Derweil steht fest, wohin es Alexander Feld in der nächsten Saison zieht. Der Rückraumspieler unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2020 bei der HSG Wetzlar.

