Eulen wollen Einheit sein

Ludwigshafen.Die Eulen Ludwigshafen sind bereit für das nächste Handball-Wunder in der Bundesliga. Der unglaubliche Endspurt in der vergangenen Saison war natürlich auch bei der Mannschaftspräsentation noch ein Thema, gleichzeitig richteten sich die Blicke aber auch in die Zukunft. Am Sonntag (16 Uhr) starten die Pfälzer gegen die Rhein-Neckar Löwen in die Runde.

„Für uns geht es wieder in erster Linie darum, am Saisonende weiter in der ersten Liga zu sein“, machte Kapitän Gunnar Dietrich klar. Geschäftsführerin Lisa Heßler gab sich selbstbewusst und erklärte: „Wir haben nach dem Ligaverbleib eigentlich keinen freien Tag gehabt, sehr viel gearbeitet, um einen Kader zusammenstellen, mit dem wir den Klassenerhalt noch einmal möglich machen wollen.“

Im Zusammenspiel mit Coach Benjamin Matschke habe der Club viele Dinge erneuert und vorangebracht. Spielmacher Alexander Feld, der zum Konkurrenten nach Wetzlar ging, ist weg. Neu bei den Eulen sind Torwart Martin Tomovski, Spielmacher Dominik Mappes sowie die beiden U-21-Nationalspieler Jannek Klein und Max Neuhaus. Weiter seien laut Heßler die Strukturen in der Geschäftsstelle professionalisiert sowie die digitalen Kanäle und Vermarktungsmöglichkeiten ausgebaut worden.

Matschke bedankte sich bei der Teampräsentation noch einmal für die Unterstützung und beschwor die Einheit von Verein, Spielern, Sponsoren und Fans. Er weiß aber auch, dass es wieder eines Kraftaktes bedarf, um die Liga ein drittes Mal zu halten. Erneut müssen die Ludwigshafener zwei Teams hinter sich lassen, die zwei Aufsteiger HBW Balingen-Weilstetten und HSG Nordhorn-Lingen kommen mit guten Kadern in die Liga. Es dürfte somit wieder ganz schwer werden, die Klasse zu halten. Kapitän Dietrich betonte: „Wir werden wieder bis zum Schluss alles geben.“ bol

