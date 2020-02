Eulen wollen Erlangen in den Keller ziehen

Ludwigshafen.Für Eulen-Keeper Gorazd Skof und Spielmacher Dominik Mappes geht es am Donnerstagabend gegen den alten Club. Die Ludwigshafener Bundesliga-Handballer peilen ab 19 Uhr beim HC Erlangen erneut Punkte an. Und das Team von Trainer Benjamin Matschke benötigt auch dringend Zählbares. Die Pfälzer belegen noch immer den vorletzten Platz.

Beim fränkischen Bundesligisten herrschte in den vergangenen Wochen ziemlich viel Unruhe. Nach drei Niederlagen in Folge musste bei den Franken Trainer Adalsteinn Eyjolfsson gehen. Für ihn holte der HC den „Handball-Doktor“ Rolf Brack, der in den vergangenen Jahren als Trainer von Balingen-Weilstetten für Furore sorgte. Der Start mit seiner neuen Mannschaft verlief für den neuen Coach nicht optimal. Nach einer Niederlage in Kiel und dem anschließenden Heimsieg gegen Balingen-Weilstetten verlor Erlangen zuletzt mit 24:30 beim TVB Stuttgart. Der HC ist mittlerweile auf den 14. Platz abgerutscht und damit ein direkter Konkurrent für die Eulen im Kampf um den Klassenerhalt geworden. Erlangen hat derzeit fünf Zähler Vorsprung auf die Friesenheimer.

Bei Ludwigshafen hat Trainer Matschke großen Respekt vor Rolf Brack. „Ich kenne ihn jetzt schon seit 15 Jahren. Ich habe in Stuttgart studiert und dort war er mein Dozent. Ich schätze ihn sehr und kenne auch seine ganze Familie“, erzählt der Eulen-Coach und macht klar: „Taktisch wird er alles raushauen: siebter Feldspieler, drei am Kreis und offensive Abwehr. Wir werden da Lösungen finden und immer wieder ans Optimum gehen müssen, wie schon in den letzten beiden Spielen.“

Denn die Pfälzer stehen weiter unter Druck. Zwei Punkte beträgt der Rückstand auf den Drittletzten HBW Balingen-Weilstetten. „Wir haben gegen Hannover und Melsungen 120 Minuten guten Handball gespielt und das wollen wir konservieren“, sagt Matschke. Nach dem Unentschieden gegen Melsungen überwog bei den Eulen jedoch die Enttäuschung. Die MT reagierte drastisch, sie trennte sich von Trainer Heiko Grimm.

