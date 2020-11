Eulen wollen Wiedergutmachung

Ludwigshafen.Die Lage bei den Eulen Ludwigshafen hat sich wieder ein wenig entspannt. Der Handball-Bundesligist kann seine drei Heimspiele im Dezember nun doch noch in der Friedrich-Ebert-Halle im Stadtteil Friesenheim austragen.

Natürlich zeigte sich die Mannschaft über diese Nachricht, die am Montag kam, erleichtert. „Das ist auf jeden Fall eine gute Neuigkeit“, sagt Kapitän Gunnar Dietrich. Allerdings steht noch nicht fest, wie es im kommenden Jahr weitergeht. Die Ebert-Halle wird ab Dezember bekanntermaßen zum Impfzentrum. Wenn die Eulen dort noch spielen, soll in den Vorräumen der möglicherweise bald zur Verfügung stehende Impfstoff gespritzt werden.

Eine weitere gute Nachricht gab es am Freitag: Der Handball-Bundesligist wird finanzielle Corona-Hilfen durch den Bund erhalten. Für die Monate April bis Dezember 2020 werden 80 Prozent der Ticketeinnahmen erstattet, die die Ludwigshafener im Vorjahreszeitraum hatten. Das vermeldete der Bundestagsabgeordnete Torbjörn Kartes (CDU). „Wichtig ist auch, dass es für das kommende Jahr eine langfristige Lösung gibt. Die Eulen brauchen jetzt Planungssicherheit, um sich auf den sportlichen Wettbewerb konzentrieren zu können“, sagte Kartes.

In der Liga empfangen die Friesenheimer am Samstag, 18.30 Uhr, GWD Minden. Nach dem 11:29-Debakel bei der HSG Wetzlar streben die Ludwigshafener Wiedergutmachung an. „Diese Niederlage war schwer zu verdauen. Gut, dass wir das Wochenende hatten, um das zu verarbeiten“, sagt Dietrich.

Minden erst sechs Mal am Ball

Coach Ben Matschke muss auf die beiden Linksaußen Jonathan Scholz (Faserriss in der linken Wade) und Jannik Hofmann (Reha nach schwerer Knieverletzung) verzichten. Auf dieser Position ist somit Jan Remmlinger wieder gesetzt. Teammanager Philip Grimm könnte erneut aushelfen.

GWD Minden hatte zuletzt Probleme mit dem Coronavirus und erst sechs Spiele in der laufenden Saison ausgetragen. Eulen-Trainer Matschke warnt allerdings vor den Ostwestfalen. „Die erste Sechs von Minden ist sehr routiniert. Mit Juri Knorr haben sie einen Shooting-Star, mit Carsten Lichtlein einen sehr erfahrenen Torwart, der mit Malte Semisch ein starkes Gespann bildet.“ Gunnar Dietrich macht aber klar: „Wir müssen ebenfalls Punkte holen. Und Minden ist ein Gegner, gegen den das möglich ist, wenn wir alles investieren.“ bol

