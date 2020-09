Eulen zu fehleranfällig

Eisenach.Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen hat seine Ost-Tour mit einer Niederlage abgeschlossen. Beim Zweitligisten ThSV Eisenach kassierten die Pfälzer ein 24:25 (12:14). „Wir hätten das gerne gewonnen. Wir wissen es aber auch einzuordnen und das wir uns alles hart erarbeiten müssen“, lautete das Fazit von Eulen-Coach Benjamin Matschke.

Verzichten musste der Trainer erneut auf Max Haider. „Rückenprobleme, eine muskuläre Geschichte. Es ist zwar schon besser, aber wir sind zum Schluss gekommen, dass es besser ist, gar nicht zu spielen“, erklärte der Kreisläufer, der keinen der drei Tests bestritt: „Ich bin schon mit der Prämisse mitgefahren, zumindest in Magdeburg zu spielen. Das habe ich probiert. Es ging nicht.“

Wagner sorgt für Zwischenhoch

Seine Kollegen begannen gut. Nach sieben Minuten führten die Eulen 5:2. Aber Eisenach blieb dran. Und nutzte die Fehler kaltblütig. Rechtsaußen Willi Weyhrauch, zu Zweitliga-Zeiten mal ein halbes Jahr auf Leihbasis in Ludwigshafen, traf vor der Pause dreimal. So war der ThSV nach 15 Minuten auf 6:7 heran. Die Eulen taten sich schwer gegen den 6:0-Kompaktblock der Gastgeber zum Abschluss zu kommen. Zum Kampf kam viel Krampf, letztmals vor der Pause gingen sie durch einen Siebenmeter Pascal Duraks in Führung (10:9). Zur Halbzeit führte der über die Außen ganz starke Gastgeber 14:12.

Nach der Pause kam Hendrik Wagner auf Halbrechts. Und er zeigte sich wurfgewaltig. Wagners Bilanz: sieben Würfe, vier Tore, einmal Latte und zwei Traumzuspiele – 22:20-Führung (52.) Die Führung aber reichte wieder nicht zum Sieg, weil freie Chancen ungenutzt blieben und die Eisenacher durch Luka Kukanovic viel Wucht aus der zweiten Reihe hatten. Er warf auch das Siegtor. In letzter Sekunde vergab Pascal Durak die Chance zum Sieg. Er war mit sechs Toren der beste Schütze der Eulen. „Meine jungen Spieler haben in der ersten Halbzeit zu viele technische Fehler gemacht“, erklärte Matschke. zg

