Gelegenheit in Franken

Ludwigshafen.Die Eulen Ludwigshafen stehen in der Handball-Bundesliga mit dem Rücken zur Wand. Vier Punkte beträgt der Rückstand der Pfälzer auf den ersten Nichtabstiegsrang. Zum Rückrundenauftakt muss das Tabellenschlusslicht am heutigen Donnerstag, 19 Uhr, beim HC Erlangen antreten. Alles andere als eine leichte Aufgabe für den Aufsteiger aus der Pfalz.

Die Franken belegen derzeit den elften Tabellenrang – und haben einen kleinen Lauf. Die letzten vier Spiele in der Bundesliga konnte Erlangen für sich entscheiden. Am Dienstag verlor der HC allerdings das Pokalviertelfinale beim TSV Hannover-Burgdorf mit 29:33 und verpasste damit den Einzug in das Final Four. Dass die Franken zwei Tage später schon wieder ran müssen, könnte eine Gelegenheit für die Eulen sein. Linksaußen Jannik Hofmann sieht das ähnlich: „Wenn sich die Gelegenheit bietet und Erlangen uns eine Tür öffnet, müssen wir sofort da sein und den Fuß in diese Tür reinbekommen.“

Grimm: „Glaube an unser Team“

Mit dem nach langer Verletzungspause genesenen Russen Azat Valiullin haben die Eulen wieder eine Option mehr im Rückraum, die sie bereits bei der bitteren Heimniederlage gegen den VfL Gummersbach mehrfach zogen. Der Eulen-„Shooter“ soll für die „einfachen“ Tore aus der zweiten Reihe sorgen. „Ich bin fest davon überzeugt, dass der Charakter unserer Truppe so stark ist, dass wir auch in Erlangen wieder alles geben und eine enge Partie haben werden“, sagt Eulen-Coach Benjamin Matschke, der allerdings weiter auf Spielmacher Alexander Feld, Jan Remmlinger und Pascal Bührer verzichten muss, die wie gehabt verletzt ausfallen.

Beim Tabellenletzten geht man trotz der Hypothek aus der Vorrunde optimistisch in die zweite Saisonhälfte. Team-Manager Philipp Grimm betont: „Auch im letzten Jahr sind wir nur mit vier Punkten Rückstand in die Rückrunde gestartet. Auch da waren wir schon lange abgeschrieben. Ich glaube an unser Team.“ Im Hinspiel im September schrammten die Pfälzer knapp am Punktgewinn vorbei. Letztlich verloren die Eulen mit 23:25.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.12.2018