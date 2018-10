Große Rückraum-Not

Ludwigshafen.Die Eulen Ludwigshafen trifft es derzeit richtig hart. Vor dem heutigen Spiel um 20.30 Uhr beim TBV Lemgo Lippe gehen Coach Benjamin Matschke die Spieler aus. Neben den weiter verletzten Rückraum-Assen Azat Vaiullin, Stefan Salger und Jan Remmlinger muss der Handball-Bundesligist nun auch noch länger auf Spielmacher Alexander Feld (Bild) verzichten. Dieser zog sich in der letzten Partie gegen den SC Magdeburg einen Achillessehnenabriss zu. „Für uns ist das ganz bitter, aber wir müssen das irgendwie kompensieren“, sagt Matschke, der hofft, dass seine Mannschaft, die aktuell Ligaschlusslicht ist, beim Tabellenelften Lemgo zumindest ein Unentschieden erreichen kann. „Lemgo ist gerade in eigener Halle eine Truppe, die immer wieder Moral beweist. Auch die knappe Niederlage gegen Flensburg ist bemerkenswert“, so Matschke, der ergänzt: „Wir wollen uns taktisch etwas überlegen, um die vier Rückraumspieler, mit denen wir nach Lemgo fahren, zu entlasten. Wir müssen auch über einen Plan B und C nachdenken.“

Bei Lemgo muss Trainer Florian Kehrmann wahrscheinlich auf die beiden Ex-Spieler der Rhein-Neckar Löwen, Tim Suton und Isaias Guardiola, verzichten. Beide sind angeschlagen. bol

