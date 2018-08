Hüne als Hoffnungsträger

Anzeige

Der Bundesligist TVB Stuttgart zeigte am Juniorennationalspieler, der 2016 mit der U-20-Nationalmannschaft in Dänemark Vize-Europameister wurde und im vergangenen Jahr mit der U 21 bei der Weltmeisterschaft in Algerien spielte, starkes Interesse und verpflichtete Salger. Doch richtig wohl fühlte sich der Allgäuer bei den Schwaben offenbar nicht.

„Ben Matschke hatte ja schon vorher immer wieder versucht, mich nach Ludwigshafen zu holen. In diesem Jahr hat er sich dann besonders um mich bemüht“, erzählt Salger. Schließlich durften die Eulen Vollzug vermelden. Salger ist für Coach Matschke eine tolle Verstärkung für den Rückraum. Was sich der neue Hoffnungsträger bei Ludwigshafen verspricht? „Ich will auf jeden Fall mehr Spielanteile als noch bei Stuttgart haben. Aber klar ist: Die muss ich mir auch erst einmal hart erarbeiten.“

Die Eulen sind erneut krasser Außenseiter. Geschäftsführer Marcus Endlich macht vor Sponsoren und Fans klar: „Wir gehen wieder als der Abstiegskandidat Nummer eins in die Saison. Aber wenn wir erneut am Ende über dem Strich stehen, ist alles gut.“

Zusammenhalt gefordert

Einige Stützen der letzten Saison wie die beiden Keeper Roko Peribonio und Kevin Klier haben das Team verlassen. Neben Salger kamen mit Linksaußen Jannik Hofmann vom TV Hüttenberg, Daniel Hideg von der HG Oftersheim-Schwetzingen, Jerome Müller (HG Saarlouis) und Torwart-Rückkehrer Mathias Lenz insgesamt fünf neue Spieler zu den Eulen. „Wir wollen noch professioneller werden und hoffen auf weitere Hilfe von außen“, betont Endlich, der prophezeite: „Es wird wieder eine harte Saison.“

Dem ist sich auch Stefan Salger bewusst. Der Hüne sagte: „Klar geht es für uns in dieser Runde nur um den Klassenerhalt. Und um das Ziel zu erfüllen, müssen wir alle an einem Strang ziehen.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.08.2018