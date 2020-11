Impfzentrum kommt später

Ludwigshafen.„Erleichterung bei den Eulen Ludwigshafen“, verkündet der Handball-Bundesligist in einer Pressemitteilung am Montagabend. Grund für das Aufatmen ist ein Beschluss des Bau- und Grundstücksausschusses der Stadt Ludwigshafen vom Montag, dass die Eulen nun doch zumindest ihre drei Dezemberspiele in der Friedrich-Ebert-Halle austragen dürfen.

Ursprünglich war geplant, dass die Handballer einem Impfzentrum weichen sollen. Diese Einrichtung wird nun zunächst in den Vorräumen der Halle eingerichtet. „Wir sind erst einmal erleichtert, dass die drei Spiele gegen die Füchse Berlin am 12. Dezember, gegen Flensburg am 19. Dezember und gegen MT Melsungen am 26. Dezember stattfinden können“, wird Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler in der Mitteilung zitiert. Sie hatte sich sofort nach der Nachricht auf die Suche nach Alternativen gemacht. Für den Zeitraum nach der WM-Pause im Januar will die Stadt mit den Eulen Lösungen finden. red

