„Klassenerhalt ist Thema der Medien“

Die Mannschaft hat seit dem 22:22 beim HC Erlangen am 16. Dezember keinen Punkt mehr geholt. Ist das Team trotzdem stärker geworden?

Matschke: Ja. Im November waren wir in den Spielen gegen Leipzig (21:35, Anmerkung der Redaktion) oder in Wetzlar (21:30, Anmerkung der Redaktion) viel weiter weg. Nun sind wir näher an den Gegnern dran.

Warum hat es noch nicht für ein Erfolgserlebnis nach der EM-Pause gereicht?

Matschke: Oft hat auch das Quäntchen Glück gefehlt. Zuletzt hatten wir ganz viel Pech im Abschluss. Gegen Flensburg haben wir in der vergangenen Woche sechsmal das Aluminium getroffen. Der Ball geht an den Innenpfosten und wieder raus. Bei der Niederlage in Leipzig (20:23, Anmerkung der Redaktion) haben wir in der letzten Minute so ein Ding gehabt. Ich kann den Jungs überhaupt keinen Vorwurf machen. Sie kämpfen, erspielen sich die Chancen, werden aber für den Aufwand einfach nicht belohnt. Aber vielleicht ist das Glück endlich bald mal auf unserer Seite.

Die Langzeitverletzungen von Jan Remmlinger und Frederic Stüber schmerzen. Hinzu kommt der Ausfall von Rückraummann Patrick Weber. Sind die beiden Winterverpflichtungen Patrik Hruscak und Azat Valiullin schon jeweils ein gleichwertiger Ersatz?

Matschke: Sagen wir es mal so: Was wäre, wenn beide nicht dabei wären? Wir wären wohl richtig chancenlos. Azat hat sich schon zu einem Führungsspieler entwickelt. Patrik haben wir verpflichtet, um David Schmidt im Rückraum zu entlasten. Das hat er bislang auch hervorragend gemacht.

Derzeit haben die Eulen drei Torhüter im Aufgebot. Wer ist die Nummer eins?

Matschke: Roko Peribonio, er ist aktuell sehr gut drauf.

Heute kommt der Tabellenneunte HSG Wetzlar in die Friedrich-Ebert-Halle. Was ist drin?

Matschke: Wetzlar ist eine Mannschaft mit einer ganz tollen Mentalität. Sie haben zudem mit Benjamin Buric den derzeit vielleicht besten Bundesliga-Keeper. Aber wir werden wohl erneut eine ausverkaufte Halle haben. Das Publikum wird also voll hinter uns stehen. Wir haben die letzten Tage auch wieder hart gearbeitet und wollen uns endlich belohnen.

