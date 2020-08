Komplimente für Gewichtszuwachs

Ludwigshafen.Von den Roten Teufeln ging es zu den Eulen. Hendrik Wagner ist ab dieser Saison ein vollwertiges Mitglied des Ludwigshafener Handball-Bundesligisten. „Klar freue ich mich, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, hier nun richtig dabei zu sein. Ich möchte mich erst einmal entwickeln und den nächsten Schritt schaffen“, sagt der 22-Jährige.

In Leutershausen gereift

Wagner hatte bereits in der abgebrochenen vergangenen Saison seinen Einstand bei den Eulen gefeiert – und zwar keinen schlechten. Der Zwei-Meter-Mann, der eigentlich fester Bestandteil der Mannschaft des Drittligisten SG Leutershausen und mit einem Zweitspielrecht für die Pfälzer ausgestattet war, erzielte beim 27:30 beim späteren Meister THW Kiel fünf Tore. „Das war ein Super-Erlebnis für mich“, erinnert sich Wagner. Seitdem war eigentlich klar: Der Junge ist für die Bundesliga geeignet. Insgesamt absolvierte er in der vergangenen Spielzeit aber nur vier Einsätze beim Team von Trainer Benjamin Matschke.

Nun hat der Wieslocher einen Zwei-Jahres-Vertrag bei den Ludwigshafenern unterschrieben. Wagner denkt aber immer noch gerne an seine Zeit in Leutershausen zurück: „In den zwei Jahren bei der SGL habe ich sportlich sowie persönlich unheimlich viel gelernt. Ohne die Mannschaftskollegen, die Trainer, die Betreuer, die Verantwortlichen und die Fans dort hätte dieser Schritt in die Bundesliga sicher nicht geklappt.“ Wagner war zweitbester Torschütze der Roten Teufel, zu denen der Halblinke 2018 von seinem Heimatclub TSG Wiesloch gewechselt war.

Eulen-Coach Matschke war nach den ersten Übungseinheiten nach der langen Corona-Pause über den körperlichen Zustand von Wagner sehr angetan. Mitte März wog der Rückraumakteur 92 Kilo. Nun liegt sein „Kampfgewicht“ bei 99. Der Ludwigshafener Trainer staunte deshalb auch nicht schlecht, als er den Neuzugang sah. „Ich bin sehr froh, dass er sieben Kilo zugelegt hat. Das ist ja alles Muskelmasse. Ich sehe, er nimmt es ernst. Er will es schaffen“, sagt Matschke.

„Ich habe mit sechs Jahren zum ersten Mal bei uns in Wiesloch gespielt. Die Möglichkeit, hier in der Region auf höchstem Niveau aktiv zu sein, ist natürlich gigantisch“, sagt Wagner, der zuletzt sein Logistikstudium mit dem Bachelor abgeschlossen hat und nun seinen Master in Controlling anpeilt.

„Maximum rausholen“

Ansprüche will er bei den Eulen erst einmal keine stellen – zumindest nicht öffentlich: „Ich freue mich riesig auf die Bundesliga, auf die Spiele mit den Fans. Ich versuche umzusetzen, was der Trainer vorgibt.“ Anpassungsschwierigkeiten gab es jedenfalls keine: „Ich kenne im Team schon so gut wie alle, sogar Christian Klimek, der neu kam.“

Was für die Eulen in der neuen so drin ist? „Das ist ganz schwer zu sagen“, erklärt Wagner und macht klar: „Ich persönlich will hier das Maximum herausholen. Wir alle wollen das, und dann schauen wir einmal, wo wir am Ende landen.“

