Mappes freut sich auf alte Kollegen

Ludwigshafen.Dominik Mappes ist heiß auf das nächste Spiel seiner Mannschaft. Seit Sommer ist der 24-Jährige der neue Hoffnungsträger beim Handball-Bundesligisten Eulen Ludwigshafen. Mappes soll als Schaltzentrale im Spiel der Pfälzer agieren. Beim Heimsieg über Leipzig vor eineinhalb Wochen hat er seine Fähigkeiten als Spielmacher schon unter Beweis gestellt. Gewechselt war Mappes im Juli vom HC Erlangen. Am Samstag gibt es für ihn nun das Wiedersehen mit dem alten Club. Die Eulen empfangen die Franken um 20.30 Uhr in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle und peilen den zweiten Saison- und Heimerfolg an.

Nach der Niederlage in Minden kamen die Pfälzer etwas geknickt nach Hause. Doch Dominik Mappes glaubt fest daran, dass gegen Erlangen Wiedergutmachung möglich ist. „Wenn wir mit Kopf und der Leistung wie gegen Leipzig mit 110 Prozent spielen und Erlangen ständig unter Druck setzen, haben wir eine sehr gute Chance – gerade mit unseren Fans im Rücken.“ Mappes sieht Erlangen zwar in der Favoritenrolle, doch das könnte auch ein Vorteil für die Eulen sein. „Der HC hat den Druck, bei uns gewinnen zu müssen, aber wir werden alles geben, um die zwei Punkte zu holen.“

Wo die Stärken bei seinem alten Team liegen, weiß Mappes aus eigener Erfahrung natürlich ganz genau: „Erlangen hat nicht nur ein sehr starkes und erfahrenes Torhüter-Duo, sondern auch eine hohe, individuelle Qualität der Spieler.“

Eulen-Coach Benjamin Matschke ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst: „Mit Erlangen kommt eine richtig gute Mannschaft, die top besetzt ist.“ Doch auch Matschke gibt sich kämpferisch: „Wir gehen hochmotiviert in die Begegnung und wollen den Erlangern gerade in eigener Halle alles abverlangen und in den Sequenzen möglichst nah dran sein.“ Am Kader der Eulen wird sich im Vergleich zum Spiel in Minden offenbar nichts ändern: „Nach der Woche Training wollen wir uns mit einem guten Spiel und einer guten Leistung belohnen.“

Erlangen belegt in der Tabelle mit der Bilanz von 3:5 Punkten den 13. Rang. Auswärts gab es für den HC bislang zwei Niederlagen, einmal in Flensburg und bei den Füchsen Berlin. In der vergangenen Saison verloren die Eulen zweimal knapp gegen den HC. Mit 25:23 und 26:22 behielten die Franken beide Male die Oberhand. Damals stand der neue Eulen-Hoffnungsträger Dominik Mappes aber auf der anderen Seite des Spielfelds. bol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.09.2019