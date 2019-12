Matschke verlängert bei den Eulen

Ludwigshafen.Die Eulen Ludwigshafen haben den Vertrag mit Trainer Benjamin Matschke (Bild) verlängert. Über die Vertragslaufzeit machte der Handball-Bundesligist keine Angaben. Der Club gab lediglich bekannt, dass das neue Arbeitspapier auch für die 2. Liga gilt. Die Pfälzer sind momentan stark abstiegsgefährdet und belegen den vorletzten Tabellenplatz, Matschke führte die Eulen allerdings in den vergangenen beiden Jahren fast schon sensationell zum Klassenerhalt.

„Bei mir standen die Weiterentwicklung des Clubs, der Mannschaft und meiner eigenen Person schon immer an vorderster Stelle. Solange diese Entwicklung sichtbar ist und ich das Gefühl habe, ein maßgeblicher Teil dieser Entwicklung sein zu können, gibt es für mich keinen besseren Ort“, sagte Matschke, der in der Vergangenheit schon mehrfach von anderen Vereinen umworben und zuletzt ausdrücklich von Christian Prokop geadelt wurde. Der deutsche Bundestrainer lobte im exklusiven Interview mit dieser Zeitung die Arbeit Matschkes, weil der Eulen-Coach immer wieder jungen deutschen Spielern die Möglichkeit bietet, sich in der Bundesliga zu bewähren. mast

