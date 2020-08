Mit den Fans auf der Haut an den Start

Ludwigshafen.Die Eulen Ludwigshafen haben vor kurzem einen Berg erklommen: Die Bundesliga-Handballer bestiegen den unter Wanderern als Monte Scherbelino bekannten Michaelsberg im Maudacher Bruch. Bei 30 Grad ließ Coach Benjamin Matschke Sprintübungen auf den 125 hohen Hügel absolvieren. Und einen steilen Berg haben die Eulen auch in der kommenden Saison wieder vor sich. Erneut lautet das Ziel der Pfälzer: Nach der Runde weiter ein Bundesligist zu sein.

Kurz vor dem fünftägigen Trainingslager, das die Ludwigshafener am Mittwoch im Sportressort Hohe Salve in Hopfgarten im Brixental bei Kitzbühel beziehen, fand noch die offizielle Teampräsentation im Klubhaus des BASF Tennisclubs in Friesenheim statt. Prominentester Neuzugang der Eulen ist Kreisläufer-Hüne Christian Klimek. Der erfahrene Profi kam vom Liga-Konkurrenten TBV Lemgo und soll auch gleich Führungsaufgaben übernehmen. „Ich will der Mannschaft vor allem mit meiner Erfahrung helfen“, sagt der 30-Jährige, der gestand, dass er Ende 2019 einfach mal bei den Eulen angerufen hatte. „Wenn ein Spieler von dieser Qualität auf dem Markt ist, muss man über ihn nachdenken“, sagt Coach Matschke.

Sonst sind die Eulen ihrem Konzept treu geblieben, auf junge, talentierte Spieler zu bauen, die noch entwicklungsfähig sind.

Zu Beispiel wären da die beiden Youngster aus Baden. Der 19-jährige Benedikt Damm ist wie auch der 22 Jahre alte Max Kessler eigentlich Spieler bei der Perspektivmannschaft der Rhein-Neckar Löwen. Beide haben aber nun auch ein Zweitspielrecht für die Eulen. Damm ist für die Kreisläuferposition eingeplant. Er soll vor allem von Christian Klimek lernen.

„Die Eulen haben ein spannendes Konzept, hier sind viele junge Spieler, die noch eine Ausbildung nebenher machen. Es ist alles super interessant“, erklärt Damm. Von den Löwen kam auch der 20-jährige Yessine Meddeb. Von der SG Leutershausen wechselte mit Hendrik Wagner (22) ein Akteur mit Zweitspielrecht endgültig nach Ludwigshafen.

Den Eulen ist bewusst, dass in der Liga vor allem vor heimischem Publikum die nötigen Punkte geholt werden sollten. „Diese Spiele sind für uns Vier-Punkte-Spiele“, sagt Matschke. Die Fans in der Friedrich-Ebert-Halle könnten zu einem großen Faktor werden. Dass die Pfälzer ihren Anhängern einen großen Stellenwert geben, bewiesen sie mit der Vorstellung des neuen Trikots. Die Namen von 1500 Fans stehen zusammen sowohl auf den roten Heim-, als auch auf den schwarzen Auswärtstrikots. „Ich bin geneigt, zu sagen, dass das diesjährige Trikot unter dem Motto ,Wir stehen zusammen’ an Identifikation schwer zu überbieten ist“, befindet Geschäftsführerin Lisa Hessler.

Tests gegen Liga-Konkurrenz

Die neue Bundesligaspielzeit soll Anfang Oktober starten. Ob dann Zuschauer dabei sind, ist noch ungewiss. Stand Dienstag sind 650 Dauerkarten und 300 VIP-Karten verkauft.

Mit ins Trainingslager wird auch Linksaußen Jannik Hofmann fahren, der sich nach seiner Knieverletzung im Aufbautraining befindet. „Für Jannik ist es am wichtigsten, nah bei der Mannschaft zu sein“, sagt Matschke, der sich auf die Zeit in den Bergen freut. Testspiele sind Ende August und Anfang September beim TV Hüttenberg sowie bei den Ligakonkurrenten SC Magdeburg und SC DHfK Leipzig geplant. Genaue Termine werden noch genannt.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.08.2020