Peribonio verlässt die Eulen

LUDWIGSHAFEN.Herber Schlag für die Eulen Ludwigshafen. Roko Peribonio wird zum Ende der Saison 2017/18 den Handball-Bundesligisten verlassen. Diese Entscheidung teilte der 26-jährige Torwart nach mehreren Gesprächen Geschäftsführer Marcus Endlich mit. Der Kroate, der in Waldsee lebt, will nach drei Spielzeiten im Eulen-Trikot sich künftig verstärkt seinem Beruf als Informatiker widmen und im Handball einen Tick kürzer treten.

„Ich glaube, ich bin in einem Alter, in dem ich mir auch um meine berufliche Zukunft Gedanken machen muss“, begründete Peribonio seine Entscheidung. „Bundesliga und ein Vollzeitjob, das geht nicht mehr. Deshalb werde ich im Sport einen Schritt zurückmachen, dafür im Beruf einen Schritt nach vorne“, erklärte der Keeper. Einen Wechsel innerhalb der Bundesliga oder der Zweiten Liga kam für den Wahl-Pfälzer nicht in Frage. „Für mich gab es nur die Option, entweder noch ein Jahr bei den Eulen oder einen Verein zwei Klassen tiefer in der Region“, sagte Peribonio. Dennoch verspricht der Torhüter, der zuletzt zu überzeugen wusste, alles dafür zu tun, um den Klassenerhalt der Eulen zu ermöglichen. „Ich hatte bisher eine tolle Zeit und ich hoffe, mich im Sommer mit dem Ligaverbleib verabschieden zu können“, sagte Peribonio.

Bedauern und Verständnis

„Wir bedauern sehr, dass sich Roko einem anderen Verein anschließen möchte, um seine berufliche Zukunft voranzubringen“, sagte Geschäftsführer Endlich, zeigte jedoch Verständnis für die Entscheidung seines Angestellten.