Routiniers in der Pflicht

Ludwigshafen.Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen hat am Mittwoch den nächsten harten Brocken vor der Brust. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Matschke muss um 18 Uhr beim Liga-13., dem Bergischen HC, in der Solinger Klingenhalle antreten. „Wir haben vor Jahresende noch vier Spiele. Gegen zwei Teams ist etwas drin. Wer das ist, sage ich aber nicht“, erklärt Linksaußen und Eulen-Co-Kapitän Jonathan Scholz. Die Eulen spielen neben dem BHC noch zu Hause gegen die SG Flensburg-Handewitt, Coburg und noch einmal in eigener Halle gegen die MT Melsungen.

„Der BHC ist sehr wurfstark, die meisten Tore machen sie aus dem Rückraum und sie spielen mit den schnellsten Tempogegenstoß der Liga“, sagt Coach Matschke, der weiter auf den vielseitig einsetzbaren Jan Remmlinger (Nasenbeinbruch) und Kreisläufer Christian Klimek (Rückenprobleme) verzichten muss. Er macht klar: „Wir brauchen da einen super Rückzug, müssen mehr kommunizieren als zuletzt und die technischen Fehler minimieren.“

Ein Wiedersehen für die Eulen gibt es mit Spieler David Schmidt. Der 27-Jährige, der sogar Nationalspieler in der DHB-Auswahl gewordden ist, ist im Sommer nach zwei Spielzeiten beim TVB Stuttgart zu den „Bergischen“ gewechselt. bol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.12.2020