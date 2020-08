Starker Wagner macht Lust auf mehr

Ludwigshafen.Die Bundesliga-Handballer der Eulen Ludwigshafen haben am Samstag ihr Testspiel gegen den Zweitligisten TSV Bayer Dormagen mit 33:28 (18:9) gewonnnen. Das Duell in der Friesenheimer Günter-Braun-Halle war die erste Begegnung für die Pfälzer nach der Corona-Zwangspause und seit der Ligapartie am 8. März in Leipzig.

Erstes Spiel seit Monaten

„Erstmal tat es gut, wieder Handball zu spielen“, meinte Mittelmann Pascal Bührer nach dem Test: „Die erste Halbzeit war gut, die Tempogegenstöße entscheidend für die Zehn-Tore-Führung. In der zweiten Halbzeit waren wir zu nachlässig in der Abwehr, haben zu wenig geredet. Wir sind aber zufrieden, weil wir doch souverän gewonnen haben.“

Entsprechend war auch Trainer Ben Matschke mit der Leistung einverstanden: „Wir haben sehr, sehr starke erste 40 Minuten gespielt. Da hat alles geklappt, da blieben wir ohne technischen Fehler.“

Besonders auffällig agierte der Halblinke Hendrik Wagner. Der Neuzugang aus Leutershausen warf sieben Tore. „Er hat ein richtig gutes Spiel gemacht“, lobte Matschke den Auftritt des Rechtshänders, der mit den Eulen von nun an alle weiteren Testspiele in der Fremde bestreitet. Am Donnerstag, 27. August (19 Uhr), geht es zum TV Hüttenberg, es folgt am 5. September (16 Uhr) die Begegnung beim TV Großwallstadt.

Beim HC Elbflorenz (Dresden) treten die Ludwigshafener am 10. September (18 Uhr) an, einen Tag später (19 Uhr) geht es zum SC Magdeburg. Die Tour durch Ost-Deutschland endet für die Eulen am 13. September (15 Uhr) beim ThSV Eisenach. mast

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.08.2020