Stefan Salger kehrt mit guten Erinnerungen zurück

Melsungen/Ludwigshafen.Was Bundesliga-Handballer Stefan Salger zu seiner Zeit bei den Eulen Ludwigshafen einfällt? Zwei Worte: „Wilde Fahrt.“ Der 2,07-Meter-Hüne der MT Melsungen kehrt am Sonntag, 16 Uhr, an seine alte Wirkungsstätte zurück, wenn die Nordhessen bei den Pfälzern antreten müssen. In der vergangenen Spielzeit stand Salger im Aufgebot der Friesenheimer. „Es ist eine wahnsinnige Achterbahnfahrt gewesen. Wir waren ja gefühlt schon abgestiegen und haben mit einer tollen Aufholjagd und dem fantastischen letzten Spieltag noch den Ligaverbleib geschafft. Das ist eine verrückte Truppe gewesen“, erinnert sich der Rückraumspieler.

Der Wechsel nach Melsungen, war bereits vor dem Finale furioso mit den Eulen beschlossene Sache. „Melsungen kam auf mich zu, ich habe mich früh entschieden. Hier habe ich die Chance, auf europäischer Ebene zu spielen. Von den Nationalspielern wie Julius Kühn und Kai Häfner kann ich lernen. Ich fühle mich hier in Melsungen auch pudelwohl. Ich wurde gleich hervorragend aufgenommen. Wir haben auch echt eine tolle Truppe.“

Salger ist in Oberstaufen im Allgäu aufgewachsen, schon mit 17 Jahren spielte er für die Aktivenmannschaft des TV Immenstadt. Dann wurden die Löwen auf ihn aufmerksam. Der heute 23-Jährige spielte in der Saison 2014/15 für die SG Kronau/Östringen. Dann wechselte er zur SG Leutershausen, mit der er 2016 den Aufstieg in die 2. Bundesliga schaffte. Ab 2017 hatte Salger als Akteur der Roten Teufel bereits ein Zweitspielrecht beim TVB Stuttgart. Dort gab er sein Bundesligadebüt am 24. August 2017 – gegen Melsungen. Im Sommer 2018 legte sich Eulen-Coach Benjamin Matschke dann ins Zeug und schaffte es, den hochgewachsenen Shooter nach Ludwigshafen zu holen. Der ehemalige U-21-Nationalspieler hatte in der vergangenen Spielzeit mit Verletzungen zu kämpfen, doch er trug entscheidend zum Ligaverbleib der Ludwigshafener bei, als er im ganz wichtigen Spiel gegen den Bergischen HC den Siegtreffer zum 23:22 erzielte. Zum Saisonende durften die Eulen dann ausgiebig feiern.

„Es wird über den Kampf gehen“

Am Sonntag gibt es nun die Rückkehr. „Die Fans in Ludwigshafen sind toll, machen eine gute Stimmung“, weiß Salger und prophezeit: „Es wird ein ganz hartes Spiel für uns.“ Er bestätigt seinem ehemaligen Team auch große Fortschritte: „Die Eulen haben in dieser Saison auf jeden Fall wieder einen großen Schritt nach vorn gemacht. Sie haben bereits sehr viele Punkte geholt. Schon im Hinspiel hatten wir es schwer gegen Ludwigshafen. Aber wir bringen auch super Fans mit. Es wird wieder über den Kampf gehen und ein sehr körperliches Spiel werden.“ Beim ersten Duell in dieser Saison schrammte die MT beim 26:25-Sieg zu Hause nur knapp an einem Punktverlust vorbei. Fest steht, dass die Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle am Sonntag ausverkauft sein wird.

MT Melsungen belegt derzeit den siebten Platz in der Liga. Anfang Februar feierten die Nordhessen einen 33:30-Sieg bei den Rhein-Neckar Löwen, doch danach gab es einschließlich des EHF-Cups drei Niederlagen in Folge, unter anderem ein 21:26 zu Hause gegen den TVB Stuttgart. „Diese drei Niederlagen wie zuletzt international in Silkeborg waren sehr ärgerlich. Wir wollen nun in Ludwigshafen das Ruder herumreißen“, kündigt Salger an.

Der ausgebildete Physiotherapeut freut sich, die alten Bekannten zu treffen. „Ich habe zu Benjamin Matschke und dem einen oder anderen noch regelmäßig Kontakt. So etwas wie die vergangene Saison verbindet einfach“, sagt er. Die zwei Punkte will Salger am Sonntag aber dennoch mit nach Hause in seine neue Heimat Melsungen nehmen.

