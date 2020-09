Teammanager sitzt wieder auf der Bank

Ludwigshafen.Es geht los. Die Eulen Ludwigshafen müssen am Donnerstagabend um 19 Uhr zum Saisonauftakt in der Handball-Bundesliga beim SC DHfK Leipzig antreten. Für Coach Benjamin Matschke, der nach dieser Saison die Pfälzer verlassen wird, beginnt die Mission Klassenerhalt. Doch die Eulen haben gleich massive Personalprobleme. Sieben Spieler fehlten zuletzt. Beim jüngsten Testspiel gegen den Zweitligisten SG BBM Bietigheim stand deshalb Philipp Grimm wieder im Aufgebot. Der 35-Jährige, der seine aktive Karriere eigentlich im Sommer 2017 beendet hatte, kam beim 30:22-Sieg zwar nur bei einem Siebenmeter zum Einsatz, doch in Leipzig wird er erneut auf der Bank sitzen.

„Bei uns sind beide Linksaußen ausgefallen. Jannick Hofmann war verletzt. Jonathan Scholz hat einen Muskelfaserriss. Solange wir nicht komplett sind und Scholz nicht dabei ist, werde ich erst einmal aushelfen“, sagt der ehemalige Eulen-Kapitän und derzeitige Teammanager der Friesenheimer.

Seit einer Woche im Training

Seit einer Woche ist der hauptberufliche Ingenieur wieder voll im Training. „Klar, ich gebe mir da gerade einen Riss, aber es macht auch unheimlich viel Spaß“, sagt Grimm. „Ich habe mich in den vergangenen Jahren natürlich fit gehalten. Aber Wettkampf auf dem Niveau ist natürlich wieder was ganz anderes. Es zwickt schon ein bisschen nach dem Training, aber ich will der Mannschaft unbedingt helfen.“

In Leipzig soll auf Linksaußen zunächst Jan Remmlinger beginnen. „Er spielt eigentlich auf der Mitte, aber er hat in der Vorbereitung gezeigt, dass er das kann“, sagt Grimm. „Aber wenn der Trainer mich dann trotzdem braucht, gehe ich rein.“

Der Teammanager sieht seine Eulen bei den Sachsen als Außenseiter. „Leipzig hat hohe Ansprüche, die wollen in Richtung Europapokal, haben in der letzten Saison nur drei Spiele zu Hause verloren“, sagt Grimm. Man hört den Respekt, doch Angst hat er keine. „Wir haben gegen Leipzig in der Vergangenheit immer gut ausgesehen und wollen das auch diesmal“, sagt Grimm.

Fragezeichen stehen weiter hinter den Einsätzen der Rückraumspieler Pascal Bührer und Hendrik Wagner. „Bei uns herrscht eine gesunde Anspannung, wir sind heiß auf den Start“, sagt Grimm, der seine Tasche schon gepackt im Auto stehen hat.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.09.2020