Trauer über verlorenen Punkt

Ludwigshafen.Die Friedrich-Ebert-Halle ist am Sonntag auch für die MT Melsungen zur Punktefalle geworden. Der EHF-Cup-Teilnehmer und Tabellensiebte kam bei den Eulen Ludwigshafen mit Ach und Krach zu einem 25:25 (14:14). Allerdings liefen die Pfälzer nach Spielschluss mit traurigen Gesichtern über das Spielfeld. Denn für die abstiegsbedrohte Mannschaft von Trainer Benjamin Matschke war mehr als ein Unentschieden möglich. Zeitweise führten die Eulen sogar mit fünf Toren gegen den Favoriten.

Er hätte der Mann des Nachmittags werden können. Eulen-Spieler Pascal Durak zeigte in der ausverkauften „Eberthölle“ eine überragende Leistung. „Das war ein verlorener Punkt, zum Schluss ist es unglücklich gelaufen, wir haben leider den Vorsprung im zweiten Durchgang zu leicht verspielt“, befand der 27-Jährige, der betonte: „Wir haben uns gerade für die Heimspiele vorgenommen zu punkten, gerade in diesem Spiel.“ Acht Tore erzielte der Rechtsaußen, fünf aus dem Spiel, drei durch Siebenmeter. Zusammen mit Philipp Müller harmonierte Durak auf der rechten Ludwigshafener Angriffsseite hervorragend. Doch der Linkshänder war wie seine Teamkollegen nach dem verspielten Sieg tief enttäuscht: „Klar, es ist ein Punkt gegen Melsungen. Aber es war mehr möglich.“

Druck auf beiden Seiten

Druck gab es vor Spielbeginn auf beiden Seiten. Die Eulen brauchten Punkte für den Ligaverbleib. Die Konkurrenz wie der TVB Stuttgart oder TSV GW Minden hatten nämlich Zähler gesammelt. Bei Melsungen ging es unterdessen für Chefcoach Heiko Grimm nach zuletzt drei Niederlagen in Liga und EHF-Cup quasi um seinen Job. Von Beginn an war es ein sehr intensives Handballspiel. Schon in der zehnten Spielminute musste der Melsunger Dimitri Ignatow wegen Foulspiels an Jonathan Scholz mit der Roten Karte vom Feld.

Die Eulen agierten gegen den Favoriten in der ersten Halbzeit voll auf Augenhöhe. Vor allem die rechte Angriffsseite war das Prunkstück der Pfälzer im ersten Durchgang: Pascal Durak verwandelte seine vier Versuche von Außen und war mit fünf Treffern bester Schütze der Eulen. Aus dem Rückraum ließ es Jerome Müller krachen. Doch kurz vor der Pause kassierten die Eulen noch den Ausgleich. Dafür erwischten sie einen Traumstart in die zweite Hälfte. Melsungen gelang in den ersten siebeneinhalb Minuten nach dem Seitenwechsel kein Tor. Zehn Minuten vor Schluss führten die Ludwigshafener mit 23:21. Melsungen nutzte aber leichte Fehler der Eulen im Angriff, blieb dran und glich aus.

Eulen: Skof, Tomovski (20. bis 30.) – Müller (6), Valiullin (1), Durak (8/3), Dietrich, Bührer (1), Stüber (2), Scholz (4) - Haider (1), Remmlinger) Klein, Dippe, Neuhaus (2).

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.02.2020