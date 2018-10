Verlieren verboten

LUDWIGSHAFEN.Für die Eulen Ludwigshafen steht am Donnerstag in der Handball-Bundesliga schon ein echtes Endspiel an. Die Pfälzer empfangen um 19 Uhr im Kellerduell die SG BBM Bietigheim. Der Vorletzte trifft auf das punktgleiche Schlusslicht. Die Partie in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle ist ausverkauft. Beide Teams könnten mit einem Sieg auf einen Nichtabstiegsrang klettern. „Gegen Bietigheim gibt es für uns nur eine Option: Gewinnen“, sagt Eulen-Trainer Benjamin Matschke.

Bietigheim kommt mit den ehemaligen Ludwigshafenern Dominik Claus und Patrick Weber. Die Eulen sind derzeit personell dünn besetzt, Matschke muss weiter auf vier Rückraumspieler verzichten. „Zuhause gegen Bietigheim wird es vermutlich das einzige Spiel der Saison sein, in dem wir nicht Außenseiter sind“, erklärt Eulen-Teammanager Philipp Grimm. bol

