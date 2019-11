„Wir brauchen 14 Stübers“

LUDWIGSHAFEN.Endlich haben die Eulen Ludwigshafen wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Der Handball-Bundesligist kam am Donnerstag im Heimspiel vor 2350 Zuschauern gegen den Bergischen HC zu einem 27:27 (11:14)-Remis. Die Pfälzer schafften eine unglaubliche Aufholjagd und bewiesen einmal mehr, dass man sie nie abschreiben sollte.

Nach der Partie gab es Szenenapplaus für die Eulen. Neun Minuten vor Schluss lagen sie noch mit 19:25 zurück, alles sah nach einer weiteren Niederlage aus. Als die Ludwigshafener fünf Minuten vor dem Ende auf 23:27 verkürzten, hielt Eulen-Torhüter Martin Tomovski den Wurf von Max Darj und Kai Dippe erzielte das 24:27 (56.). Tomovski partierte einen Siebenmeter, Dominik Mappes traf zum 25:27 (57.) – plötzlich wurde es laut in der Halle. Jeffrey Boomhouwer scheiterte erneut am Eulen-Keeper, im Gegenzug gelang Alexander Falk der Anschlusstreffer. Als Teufelskerl Tomovski erneut zur Stelle war, stieg Kapitän Gunnar Dietrich hoch und traf zum 27:27. Der Bergische HC hatte die letzte Chance, doch die mazedonische Mauer Tomovski hielt den Punkt fest.

Matschke im Zwiespalt

Eulen-Trainer Benjamin Matschke war natürlich glücklich, er staunte aber: „ Ich frage mich, wie es möglich ist, dass wir hier noch einen Punkt holen. Auf der einen Seite freue ich mich natürlich über den Erfolg.“ Der Coach ärgerte sich zugleich aber über die ersten 51 Minuten seiner Mannschaft. „Wir haben leider nicht von Beginn an das angeboten, was wir uns vorgenommen haben. Wir wollten nämlich diese Halle mitnehmen“, sagte Matschke und betonte: „Wir wollten mehr bieten als das, was wir bis zur 50. Minute gezeigt haben. Darüber muss ich auch mit der Mannschaft sprechen, wir werden das zusammen analysieren.“

Lust auf die Herausforderung

Für den Coach war Kreisläufer Freddy Stüber ein Garant des Punkts. Er putschte die Halle immer wieder auf und zeigte starke Abwehraktionen. „Er hat in den letzten Minuten eine Wahnsinnslust auf diese Herausforderung gezeigt. Ich hätte mir gewünscht, dass sich die anderen Spieler in dieser Situation so anzünden lassen wie Freddy. In Zukunft brauchen wir 14 Stübers“, so Matschke.

BHC-Trainer Sebastian Hinze befand: „Es fühlt sich wie ein Punktverlust. Wir haben es 56 Minuten souverän gemacht. Was dann in den letzten vier Minuten passiert ist, war mehr als ärgerlich.“ Eulen-Kapitän Gunnar Dietrich erklärte: „Es war ein glückliches Ende für uns, aber wie wir hintenraus gekämpft haben – da sieht man das Potenzial, das in der Mannschaft steckt. Uns muss bewusst werden, dass wir gegen jede Mannschaft eine Chance haben.“

Eulen: Tomovski, Hoblaj – Stüber (3), Dietrich (1), Scholz (3), Remmlinger, Falk (2), Durak (1/1), Bührer (1), Mappes (5), Müller (4), Neuhaus (2/1), Dippe (1), Valiullin (2), Klein.

