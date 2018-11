Zuversicht trotz nächster Niederlage

MELSUNGEN.Zwölftes Saisonspiel, zehnte Niederlage: Die Eulen Ludwigshafen warten in dieser Saison weiter auf den ersten Sieg in der Handball-Bundesliga. Mit nur elf Spielern im Aufgebot reisten die Pfälzer zur MT Melsungen. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Matschke lieferte dem Favoriten vor 3534 Zuschauern in der Kassler Rothenbach-Halle einen großen Kampf, verlor aber mit 26:30 (11:14).

„Nachdem die MT mit 10:5 in Führung gegangen ist, haben die Melsunger das sehr clever gespielt. Sie haben stets Mittel gefunden, um uns auf Distanz zu halten. Gefühlt habe ich alle fünf bis acht Minuten irgendetwas an unserem Spiel verändert. Lasse Mikkelsen hat nicht nur wegen seiner zehn Tore ein überragendes Spiel bei Melsungen gemacht“, sagte Eulen-Coach Matschke und betonte: „Im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir uns gut verkauft. Wir hätten hier ganz viel mitnehmen können. Wir waren in der einen oder anderen Situation aber zu ungeduldig.“

Lob kommt vom Gegner

Überragender Melsunger Spieler war Keeper Nebojsa Simic mit 14 Paraden. Lob für die Pfälzer gab es vom gegnerischen Trainer Heiko Grimm: „Die Eulen haben das geschickt gemacht. Bei uns kamen dann Konzentrationsschwächen dazu, deshalb konnten wir uns nicht absetzen. Auch mit dem siebten Feldspieler haben es die Eulen gut gemacht, dagegen sind uns defensiv nicht viele Lösungen eingefallen. Aber: Wir haben zum Glück gewonnen.“

Eulen-Geschäftsführer Marcus Endlich sagte: „Melsungen hat verdient gewonnen, doch dieser Auftritt unserer Mannschaft gibt Zuversicht für die nächsten Spiele.“

Eulen: Lenz, Hanemann – Dietrich (3), Stüber (1), Scholz (2), Falk (3), Hofmann (4/4), Bührer (4), Müller (6), Dippe (2), Haider (1). bol

